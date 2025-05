Colapinto tuvo problemas mecánicos: quedó último en la primera práctica

Franco Colapinto inició este viernes su camino en el Gran Premio de España en el Circuito de Barcelona-Cataluña, que según sus propias palabras, "es uno de mis favoritos".

El argentino busca continuar familiarizándose con su Alpine A525, y el equipo en general pretende mejorar las prestaciones de ambos coches, también el de Pierre Gasly, ya que hasta el momento los resultados generales para la escuadra francesa no han sido los esperados.

Sin embargo, la primera práctica libre no fue propicia para el pilarense, que quedó 20°, en el último lugar, por incovenientes mecánicos que no le permitieron buscar mejorar el tiempo en los últimos tramos de ensayo.

Franco salió a la pista con neumáticos medios, mientras que el galo utilizó los duros en la primera parte de la actividad. Cuando transcurrían 20 minutos ingresó al box donde se le dio más carga a la parte delantera del monoplaza.

La primera parte la terminó en la posición 16, con Gasly 15° y muy parejos en los tiempos. Para el segmento final se le colocaron neumáticos blandos y efectuaron trabajos de mejora en la aerodinamia.

