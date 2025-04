"Reviven" un lobo extinto: presidente del Conicet analizó el hito en La Brújula 24

Tres cachorros de lobo terrible, especie extinta hace más de 12.500 años, fue “revivida” a través de ADN antiguo extraído de fósiles mediante tecnología de edición genética. El médico veterinario Daniel Salamone, presidente del Conicet y experto en edición genética en animales, habló con La Brújula 24 sobre este hito científico. El avance fue posible a la intervención de una empresa privada que hizo el aporte de fondos millonarios.

“Compartí la noticia con mis estudiantes porque no dejaba de sorprenderme. Se trabajó con un lobo al que le hicieron once ediciones y le otorgaron fragmentos, secuencias, que estaba en este lobo primitivo, haciéndole once modificaciones. Probablemente hayan impactado en atributos que tienen que ver, por ejemplo, con el tamaño y la coloración. Han disfrazado un lobo en otro lobo”, indicó a "Nunca es tarde", con la conducción de Emanuel Olaya y Juan Tucat.

"Uno puede descubrir restos y, en muchos casos, el ADN está preservado. Yo siempre tuve muchas expectativas en cuanto al mamut porque es muy común encontrarlo en Siberia. En general hay una destrucción parcial del ADN como para constituir un individuo", explicó. "El lobo terrible es una especie que entraña un cierto riesgo y no va a ser el viejo lobo sino un lobo gris disfrazado", indicó.

Los científicos de la empresa estadounidense Colossal Biosciences modificaron el genoma de lobos grises, su pariente más cercano, para recrear una especie híbrida con características similares al lobo terrible prehistórico.

Cómo era el lobo terrible

El lobo terrible fue un cánido que habitó América, desde los actuales territorios de Canadá y Estados Unidos hasta los de Chile y la Argentina, entre 250.000 y 12.500 años atrás. Sin embargo, se extinguió hacia el final de la última Edad de Hielo, cuando cambiaron los ecosistemas y las grandes presas que cazaba comenzaron a disminuir.

La popularidad de esa especie de lobo creció con su aparición en la serie de televisión Game of Thrones, en la que se presenta como una criatura mítica. A pesar de ser considerado una leyenda, el lobo terrible sí existió en la realidad. Su nombre científico es Aenocyon dirus, y ayer la empresa biotecnológica estadounidense Colossal Bioscience anunció que consiguió “des-extinguir” al lobo terrible.

La entrevista completa con el presidente del Conicet Daniel Salamone