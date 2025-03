Doohan, compañero de Colapinto, solo duró una vuelta y ganó Norris

El GP de Australia abrió la temporada 2025 de la Fórmula 1, con un espectáculo inolvidable, al principio y al final, por el agua, las condiciones cambiantes, el triunfo de Lando Norris y los accidentes. Como los iniciales de Jack Doohan, Carlos Sainz e Isack Hadjar.

La lluvia de horas antes del GP, que hizo suspender la final de la Fórmula 2, fue mermando para transformarse en fina llovizna antes de largar, luego ni hizo, al punto que después de mitad de carrera debieron parar todos a poner gomas lisas. Pero unas vueltas después, arreció un chaparrón que volvió a cambiar todo.

La emoción estuvo desde que empezó la vuelta previa hasta ese primer giro. Al reanudarse no pasó nada hasta el giro 35 de 57. Y al final pasó de todo, donde hubo ganadores y perdedores.

The moment @LandoNorris crossed the line to win in Australia! 🇦🇺👀#F1 #AusGP pic.twitter.com/YGuL05IMki