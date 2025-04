Pehuen Co: experto alerta por los trabajos para prevenir la erosión

Las obras para prevenir la erosión en Pehuen Co que desarrollará la provincia de Buenos Aires en esa localidad representan un peligro para la zona, según alertó Gerardo Perillo, geólogo, doctor en Oceanografía e investigador del Conicet.

La construcción de estructuras rígidas como propone el proyecto "no solamente no es necesario, sino que es contraproducente, porque está demostrado a nivel mundial, hay muchísimos trabajos publicados de que las estructuras rígidas como la que ellos proponen, lo que va a generar es una mayor erosión de la playa, ya no erosión del médano frontal, pero sí de la playa", aseguró en el programa Nunca es Tarde, de La Brújula 24.

Perillo publicó un informe en el que detalla con fundamento científico las razones de por qué considera que concretar esas obras "es un suicido turístico" para Pehuen Co.

"Jamás nos contactaron a nosotros que somos los que tenemos los datos. Ellos no tienen ningún dato. El estudio de impacto ambiental tiene unos errores pero garrafales, gravísimos. Hay un montón de factores ambientales que no se tomaron en cuenta en el estudio provincial. El único estudio que hicieron fue venir y tomar seis perfiles de playa. Nosotros venimos haciendo perfiles de playa desde hace 40 años y todavía no tenemos completamente seguro cómo funciona", agregó.

Perillo comentó que "lamentablemente ya se llamó a licitación y ya está acordada (...) no sé cuándo tendrá la provincia los fondos para hacer trabajo. Justamente por eso saqué ese artículo que muestra que esto es un suicidio turístico que va a ocurrir en Pehuen Co, gracias a este desarrollo. Si hubiésemos podido discutirlo con la gente que hizo el diseño, podríamos haber apoyado a hacer un diseño más adecuado".

El experto lamentó que "nunca se acercaron al montón de investigadores en la provincia de Buenos Aires, que estamos todos estudiando playas a lo largo de toda la costa. Nosotros, que somos los que estamos trabajando continuamente, no hemos sido invitados a opinar sobre el diseño que se está haciendo".

El artículo completo del Dr. Gerardo Perillo