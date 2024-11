La Pampa: recibió $15 millones por error y los devolvió

Guido Martín, un joven de 26 años oriundo de Winifreda, en la provincia de La Pampa, vivió una inesperada situación el pasado sábado cuando descubrió que su cuenta bancaria había recibido una transferencia de 15 millones de pesos. Este sorprendente depósito lo llevó a actuar con cautela y responsabilidad para esclarecer el origen del dinero antes de realizar cualquier movimiento.

Martín, propietario de una empresa privada de ambulancias, advirtió la presencia de la millonaria suma en su caja de ahorro de dicha entidad. Pero pese a la sorpresa, tomó la decisión de no tocar el dinero hasta identificar su procedencia. "No podía gastar algo que no sabía de dónde venía", aseguró el joven.

Este lunes, a primera hora, se presentó en la sucursal del Banco de La Pampa de su localidad. Allí, un empleado rastreó el depósito y determinó que el dinero provenía de la Cooperativa de Servicios Públicos de Macachín, que aún no había detectado el error en la transferencia.

En un acto de transparencia, Martín se contactó de inmediato con la cooperativa para notificar sobre el depósito. Inicialmente, desde la entidad expresaron que no era posible que ese monto le perteneciera, ya que él no figuraba en el listado de proveedores. Sin embargo, tras verificar la operación, confirmaron que los 15 millones de pesos habían sido transferidos por error.

El dinero estaba destinado al pago de un servicio de energía a la Administración Provincial de Energía (APE). Gracias a la acción de Martín, la cooperativa pudo recuperar la totalidad del monto sin mayores inconvenientes. Pasado el mediodía del lunes, Guido efectuó la devolución del dinero a través de una transferencia, finalizando así el inusual incidente.

Con información de El Diario de La Pampa