El bahiense Exe terminó segundo en la Nacional Red Bull

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Estuvo muy cerca y no le alcanzó. Pero lo importante es que tendrá revancha y se afianza como uno de los mejores de la Argentina. El freestyler bahiense Exe Fabiani hizo una gran actuación en la final Nacional Red Bull 2024, que se realizó en Buenos Aires, metiéndose entre los dos mejores del país y asegurándose un lugar para la final del 2025.

El joven de 22 años, que semanas atrás palpitó este evento en LA BRÚJULA 24, había recordado además que “empecé a los 15 años. Era consumidor mediante internet y cuando me enteré que existían eventos en Bahía me acerqué y empecé a competir. Muchos entrenan y mejoran y otros no entrenan y la rompen, aunque obviamente que se puede emprolijar”.

En octavos de final, el bahiense se enfrentó en primer lugar ante CTZ en lo que fue una reedición de la final regional. Y Exe ganó tras una muy buena batalla, en donde hasta hizo alusión a la ciudad en la temática símbolos y también marcó algunas rivalidades y diferencias entre los de Capital Federal y los del interior.

Ya en cuartos de final, frente a Cobe, el duelo fue parejo pero Exe nuevamente sacó diferencia y fue decisión unánime del jurado ya que los tres eligieron al bahiense. Con este triunfo clave, ya se aseguró un lugar para la Final Nacional Red Bull 2025 y estará presente por cuarta vez de manera consecutiva.

En semifinales, Exe enfrentó a Mono Strong, y también avanzó por decisión unánime. Lo más sobresaliente de la batalla fue cuando el bahiense hizo delirar a la gente que estaba en el estadio de Obras Sanitarias cuando le dijo a su contrincante “¿cómo va a representar a la Argentina con una camiseta del Corinthians?”.

La final fue contra un referente del freestyle argentino: Stuart. El bahiense estuvo a la altura y batalló hasta el final pero esta vez se quedó con el segundo puesto. Exe se fue ovacionado y tendrá revancha en la Nacional 2025.

“No la quiero hacer larga pero Stuart la tenía merecidisima, es una bestia. Por mi parte no se dan una idea lo que me cuesta creer que realmente que puedo estar en estos lugares, pero desde hoy sé que puedo y no voy a parar hasta conseguirlo”, declaró Exe.

Ahora Stuart será el encargado de representar a Argentina en la Final Internacional del 30 de noviembre en España.

Reviví la final completa