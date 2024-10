El bahiense Exe palpitó la Final Nacional de freestyle

El freestyler bahiense, Exe Fabiani de 22 años, estará presente por tercera vez en una Final Nacional, se mostró ilusionado con lo que puede venir y hasta rapeó en vivo.

“Cada vez voy cumpliendo objetivos un poco más grandes y ahora queremos instalarnos en el circuito de freestyle nacional e internacional”, destacó Exe en diálogo con Franco Bahl en el programa Hora Pico de LA BRÚJULA 24.

Luego detalló que “el freestyle es una rama del hip hop, en donde se enfrentan dos personas y con rimas improvisadas, como antes los payadores, es competir uno contra otro y un jurado decide quién gana. A veces es libre y en otras hay temáticas”.

“Yo empecé a los 15 años. Era consumidor mediante internet y cuando me enteré que existían eventos en Bahía me acerqué y empecé a competir. Muchos entrenan y mejoran y otros no entrenan y la rompen, aunque obviamente que se puede emprolijar”, agregó el bahiense.

Además destacó que “el mejor entrenamiento para mi es juntarme con mis amigos para rapear, divertirnos y mejorar”.

Sobre la final nacional de Red Bull Argentina, que será el próximo 19 de octubre, dijo que “Red Bull es la madre de todas las batallas, hay una regional, nacional e internacional. Uno manda un video de inscripción a principio de año en donde rapeas con un par de palabras y tenes una sola chance. Este año las regionales fueron en Buenos Aires, Córdoba y Rosario y los tres mejores pasan a la etapa nacional en donde son 16, y el mejor va para la internacional que este año será en Madrid, España”.

Todavía quedan entradas para el evento nacional que se disputará en el mítico Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires.