Aumentan en Bahía las denuncias por estafas en línea: cuáles son las más frecuentes

En el último mes entre 50% y 60% de las denuncias que recibió la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) estuvieron relacionadas con estafas en línea, en las cuales las víctimas vieron cómo tomaban control de sus teléfonos para ingresar a sus cuentas bancarias.

“No hay un día que no haya una denuncia por estafas electrónicas a través de aplicaciones. Basta con un clic para vaciarte la cuenta o contraer un préstamo que si no lográs que lo den de baja, lamentablemente lo vas a pagar”, aseguró Jorge Otharán, director de la oficina municipal.

El funcionario detalló que la más recurrente es aquella en la que las víctimas ingresan a un sitio web no oficial e introducen sus datos. “Las personas intentan buscar un beneficio publicado en internet y llegan a páginas no oficiales. Por ejemplo, están en Facebook y ven que dice que hay un beneficio en algún servicio y los lleva a una web no oficial y a partir de allí con datos que empiezan a dar, ingresan a su teléfono y lo empiezan a operar de modo remoto”, explicó.

En este sentido, Otharán recomendó que si se ve ese tipo de publicidad, se recurra la página oficial del organismo o empresa que ofrece el beneficio para verificar que sea cierto y no está de más llamar por teléfono para constatar. En todo caso, hay que evitar hacer clic en el enlace que envían y menos ingresar datos.

Por otro lado, el funcionario comentó que hay otra modalidad a través del envío de correos electrónicos. “Muchos informan que se debe pagar supuestas multas de tráfico con un link y al logearte en ese link para saber qué es lo que debés te atrapan los datos”, dijo. Para evitar caer en este tipo de estafa, recomendó “prestar atención a la dirección del mail”, que corresponda al organismo que dice representar.

Otharán relató que en muchos casos de estafas por estas vías “los bancos están respondiendo y hay uno que tiene un seguro para responder. En general, los bancos suelen devolver, quizás no el 100% porque ofrecen una conciliación, pero suelen devolver”.