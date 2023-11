Denuncia que encontró una rata muerta en el puré de tomate

Carolina es una vecina bahiense que asegura haber encontrado una rata muerta en el interior de una caja de puré de tomate. Además, entiende que su hijo tuvo un malestar físico por haber consumido ese producto antes de toparse con el cuerpo de roedor.

“Así de asqueroso como se escucha, fue horrible. Es un asco porque uno compra el puré de tomate grande para que le rinda, pero resulta que de ahora en más hay que abrirla completa porque no sabemos qué vamos a encontrar”, relató indignada en diálogo con La Brújula 24.

En esa misma línea, consideró que “la tengo en casa porque no sé qué hacer. Es marca La Huerta, de Baggio, que viene de tres tamaños. Mi marido había cocinado antes y mi nene de 7 años estuvo muy descompuesto, con mucho dolor de panza y vómito”.

“Lo compré en un negocio de mi barrio, la caja estaba en buenas condiciones, no estaba hinchada ni nada. La verdad se nota hasta el pelo de la rata, los colores, la boca. Ellos –por la empresa– me pidieron una foto y me dijeron que era un hongo, pero es una rata. Ni siquiera piden que la lleves a algún lugar para chequearlo. Está toda como doblada, pero la abrís y te das cuenta, tiene la panza blanca y la espalda gris. Ahora la tengo en una bolsa en la misma caja que la encontré”, apuntó la damnificada.

Y recordó que después de haber vertido una parte del contenido de la caja con tomate, “sentía que había algo como flojo adentro, entonces la corté con el cuchillo alrededor y lo llamé a mi marido porque veía algo negro. Cuando la sacó no lo podíamos creer”.

Mercedes Patiño, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) dijo a este medio que “ya ha ocurrido en otras circunstancias, pero lo primero que tiene que hacer es ir a Bromatología del Municipio. Hay una cuestión que van a tener que ver con toda la partida de ese producto. Y después, en su caso, viendo qué resultados se obtenga, dirigirse a la OMIC”.

Y agregó: “Es una cuestión de salud pública que debe revisarse. Bromatología, tal vez, tenga que analizar toda la partida”.