En una emotiva final, Bautista se coronó como ganador de Gran Hermano

Atono con el que fue uno de los eventos televisivos más importantes de este 2024, pocos minutos después de las 21.45 comenzó la previa de la esperada final de Gran Hermano. Con la conducción de Lucila “La Tora” Villar y Roberto Funes Ugarte, una alfombra azul fue el marco de la antesala al cierre de esta edición del reality, y allí los anfitriones recibieron a todos los jugadores eliminados y también a los especialistas. En charla con Robertito y sin miedo a arriesgar un pronóstico, Gastón Trezeguet exclamó: “Para mí gana el juego, ¡para mí gana Emma!”.

Ceferino Reato, uno de los especialistas más afilados de la edición, reflexionó sobre la importancia de este show: “Yo destaco mucho a la producción. Esto dura casi siete meses, es el gran entretenimiento argentino, y en un momento tan difícil es bueno que la gente tenga algo en qué pensar desde otra perspectiva. Esto refleja de manera creativa lo que pasa en la sociedad, y desde el entretenimiento”. Y en referencia al rol del conductor, Reato concluyó con un gran elogio: “Y Santiago del Moro es muy inspirador”. A continuación, Paloma Méndez, Darío Martínez Corti, Mauro Dalessio y todos los jugadores del Gran Hermano 2023/2024 desfilaron por la pasarela, entre saludos a sus fans, muchísimas fotos y pronósticos de los más variados.

La encargada de cerrar la previa, como era de esperar, fue Juliana “Furia” Scaglione, que arengó a toda la hinchada que la vitoreaba, y declaró: “Estoy con una emoción única, con muchas ganas de que gane Emma. Vivir todo esto es una locura, y me quedo con el cariño de la gente, me quieren muchísimo y valoro mucho todo esto”.

A las 22.35 puntual comenzó entonces la final de Gran Hermano. Luego de un clip que compiló los mejores momentos de la edición, las frases más icónicas y las instancias de mayor emoción, Del Moro salió a la pista y con su contagiosa energía le dio la bienvenida a la enorme multitud de fans que se encontraba en el estudio y en las afueras de Telefe. Sin mucho preámbulo, y a través del monitor que se encuentra en el living de la casa, el conductor saludó a Emma Vich, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, los tres finalistas de la velada.

“Les quiero decir que todos los que entraron en esa casa ya lograron el objetivo, que era ser reconocidos”, les dijo Del Moro a los finalistas, y luego celebró: “Espero que se queden con lo bueno que les ha dado la casa. El juego termina y ahora empieza la vida, quiero que se queden con lo bueno, porque por esa casa pasó gente muy power. Ahora es la constancia, la dedicación, acá nadie te regala nada. A mí llegar a Telefe me costó veinte años, y a ustedes les tomó muy pocos meses, así que el momento es ahora, que no se los robe nadie, y los de afuera son de palo. ¡Salud!”.

Al momento de tomar la palabra, el primero en hablar fue Nicolás, que dijo: “Es un montón todo esto. Estamos acá desde hace mucho tiempo, por el apoyo de todos ustedes, y llegó lo último, así que quiero agradecerle de corazón a todos. Esto se termina, pero empieza otra cosa”. En segundo lugar, Bautista consideró: “Quiero agradecerle a toda la gente que estuvo haciendo banca desde afuera, mucha gente que nos sigue, y no saben lo agradecidos que estamos todos. La gente que está mirando valora el esfuerzo que hacemos. Gran Hermano no es fácil, es un laburazo y venimos remándola desde hace mucho tiempo. Gracias y pase lo que pase, me voy a ir con la frente en alto”.

En último lugar, Emma concluyó: “Yo quiero agradecerle a la gente, si no fuera por ellos no estaría acá. Estoy muy contento, muy feliz de haber llegado hasta acá, que me quieran como soy. Los amo con toda mi alma, gracias por toda la banca y por escucharme”. Y dichas esas palabras, los tres finalistas y a la distancia brindaron con Santiago por el comienzo de una noche muy especial, con un mensaje en el que el conductor subrayó: “Esta temporada fue única y no va a pasar desapercibida. ¡Empiecen a despedirse de esa casa chicos!”.

A las 23:11 finalmente apareció la escribana, señal inequívoca que comenzaba el momento de los anuncios. Y con el primer sobre en su mano, Del Moro exclamó: “Sale de la casa, se va y el tercer puesto de esta edición es para… ¡Nicolás!”. Entre abrazos con sus compañeros, el primer eliminado de la noche se retiró, mientras el conductor le decía: “Sos un joven con un alma de muchísimos años. Lo diste todo y hoy sos el tercer puesto en esta edición descomunal de GH Argentina”. Cuando luego llegó al piso del certamen, Nicolás no podía evitar mostrar una genuina sorpresa ante los aplausos de sus seguidores. El porcentaje de votos a favor fue de un dos por ciento, un número muy bajo y que evidenció la gran rivalidad entre los fans de Emma y de Bautista.

Después de abrazar a sus familiares, a sus compañeros de reality y especialmente a Florencia Regidor, con quien se reencontró con un beso de novela, Nicolás charló brevemente con Del Moro, y le comentó: “Este aplauso es para vos, te estaban esperando. Está tu chica ahí, tu familia, andá a darle un beso a tu familia, estás muy emocionado”.

Con la intención de bajar la intensidad de una emisión en la que predominó la efusividad, luego Del Moro le dio la palabra a todos los jugadores de esta edición, quienes se encontraban sentados en una tribuna. De esa forma hubo miradas muy emotivas de todos los participantes que celebraron el haber formado parte de una edición tan icónica del reality.

Pocos minutos después de la medianoche, Del Moro exclamó: “¡Atención! ¡Ema, Bauti! Quien gana esta edición de Gran Hermano es… ¡¡¡Bautista!!!”. Los dos finalistas se abrazaron con enorme emoción. En el estudio, Nicolás y Martín “El chino” Ku también celebraban, con lágrimas en sus ojos. Instantes después, el “Iconic” llegaba al estudio de Telefe, para saludar a todos sus seguidores que lo consagraron como el segundo puesto de Gran Hermano 2023.

Con un resultado de 56.2% para Bautista, y 43.8% a favor de Emma, finalmente concluyó la última votación de este Gran Hermano. Pocos minutos después, Vich llegó al estudio y celebró a lo grande con sus seguidores, con Furia, con su pareja y hasta con su mamá, que le dijo: “Hijo, sos un ganador”.

De esa forma, la casa quedó solo habitada por el primer puesto. Con un zócalo que decía “Bauti en soledad, su momento de gloria”, el ganador se encontraba en el living de GH. “Necesitamos esa valija, porque es momento de abandonar la casa” le dijo la voz en off de Big, que luego agregó: “Bauti, querido, ganador. Risas, lágrimas, gritos, tantas vivencias y recuerdos. Ustedes llenaron mi casa de luz, pero es el momento de la despedida. Esas luces, hoy, las apagás vos. Y ahora si Bauti, te invito a que camines hasta la puerta. Quiero felicitarte una vez más no solo por el premio, sino también por haber honrado el juego con una conducta intachable. Te espera una gran vida. Felicitaciones”. Con una profunda emoción en su rostro, el ganador abrió la puerta y dijo: “Buenos días, buenas tardes y buenas noches”.

“Señores y señores, el juego ha terminado”, anunció del Moro de regreso al estudio. “Felicitaciones nuevamente a Bautista, aquí está su familia, sus compañeros que lo dieron todo. Este programa no se parece a ninguno, es la madre de todos los reality shows. Y por eso es tan fuerte lo que pasa con GH, porque moviliza, porque interpela, y tenemos a un ganador que está viniendo. Bauti es el nuevo campeón”. Como es habitual, y después del viaje de la casa al estudio, el ganador llegó al piso y fue recibido con gigantesco entusiasmo por sus excompañeros, por el conductor y por los millones de televidentes que siguieron con fidelidad la maratónica edición 2023 de este inigualable reality.

Fuente: LB24 / La Nación.