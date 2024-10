Titular del gremio de AFIP en Bahía, en alerta por cierre del organismo

El secretario general del gremio de la AFIP seccional Bahía Blanca, Sebastián Más, visitó esta mañana los estudios de LA BRÚJULA 24 y mostró importantes reparos respecto del anuncio que formalizó el gobierno nacional al disolver el organismo, para la creación de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y una posible ola de despidos.

"Desde febrero no tenemos paritarias y tuvimos una baja en la jerarquización, no son malos sueldos pero se ha equiparado con otros del Estado. Nosotros trabajamos con mucho profesionalismo y seriedad, el organismo se desarrolló a lo largo de décadas de manera eficiente", manifestó Más, al comienzo de su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, enfatizó que "en el anuncio de ayer no se hace referencia a cuestiones operativas, sino que se habla de la satisfacción, con una medida simpática busca tapar alguna decisión que viene tomando. El organismo viene manteniendo un nivel de trabajadores de planta a lo largo de décadas, más allá de que hubo ingresos solo para reemplazar a los que se jubilaron".

"En Bahía Blanca tenemos más de 40 trabajadores menos que los que teníamos hace 15 años. Nosotros no definimos políticas de fiscalización, ejecutamos lo que el Ministerio de Economía y AFIP determinan, siendo este último un ente autárquico. La AFIP queda a disposición de que cualquier funcionario pueda utilizarla para una persecución", confesó en otro segmento de la entrevista radial.

No obstante, el dirigente sindical reconoció que "sé que hubo otros gobiernos lo han hecho, pero esta decisión no solo no solo no soluciona el problema, sino que lo agudiza. El organismo tenía perfil técnico, con autarquía y ahora con el anuncio del vocero presidencial, el organismo queda más a merced de la política".

"En qué beneficia esto a la gente, al monotributista por ejemplo no le cambia nada, al contrario quizás le genere una burocracia extra con el cambio de nombre al pasar a llamarse ARCA. Arrancamos con una asamblea hoy que se replicará en distintos horarios en todo el país, buscando contener a nuestros compañeros", dijo Más.

Consultado respecto del plan de acción en adelante, aseguró que "no hay precisiones de los trazos finos de esta medida y somos partidarios de llevar adelante un plan de lucha de forma inteligente. Nos intentan poner todos contra todos, pero trabajaremos en la defensa de nuestros compañeros sin perjudicar a quienes intentan ganarse el pan. Nuestro trabajo no es simpático, pero el costo que le ahorran al Estado es discutible, además del perjuicio que se genera".

"La AFIP es un organismo muy técnico, preparar trabajadores lleva mucho tiempo y echar a las personas le va a salir más caro al Estado. Con esto ganan los grandes evasores, quienes tienen una ingeniería para eludir, facilitándoles el trabajo y les da un premio. Con dejar de tener capacidad operativa alcanza para que estos sectores tengan la impunidad necesaria", recalcó quien fuera precandidato a intendente en 2023 por el Frente de Todos.

Al epílogo, admitió que "el organismo tiene mucho para mejorar y los distintos gobiernos tienen mucho para analizar de la política tributaria pero esto beneficia a un grupo de poder. Con la Ley Bases y la Reforma Laboral iba a haber fuentes de trabajo que no aparecen, hay muchos anuncios, poca gestión y mucha violencia que es difícil de frenar".

"Hoy hay más monotributistas y menos trabajadores en relación de dependencia si se toma como referencia el último año. No generamos la misma simpatía en la sociedad que genera la universidad y los jubilados, pero no nos sentimos solos para llevar a cabo las acciones que defiendan nuestros derechos".