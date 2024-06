ELA: cuáles son los síntomas de una enfermedad que aún no tiene cura

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta al sistema nervioso, específicamente a las células motoras que se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Sus causas aún se desconocen, aunque en ciertos casos se probó que puede ser hereditaria. Si bien todavía no tiene cura, existen tratamientos que pueden disminuir algunos síntomas.

Debido a su alto grado de mortalidad y graves síntomas, el 21 de junio se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la ELA con el fin de concientizar a la población sobre su diagnóstico e impulsar investigaciones que son necesarias para lograr comprender esta enfermedad en su totalidad, con la esperanza de desarrollar una cura o tratamientos más efectivos.

Según expertos del centro médico Fleni, la ELA afecta de 1 a 2 personas cada 100.000 habitantes por año entre las edades de 40 y 70 años, y se nota una incidencia levemente mayor en los hombres. A medida que se desarrolla la afección, se comienza a perder la habilidad de deglutir, de realizar movimientos que requieran de motricidad fina, de caminar y de hablar.

Hace pocas semanas, el ex senador de la Nación, Esteban Bullrich, contó en la mesa de Juana Viale que en medio de la pandemia por Covid-19, durante una reunión por zoom que encabezaba el ex presidente Mauricio Macri con parte del equipo de Juntos por el Cambio, “se le patinó la lengua”, acto que fue tomado como gracioso por todos, incluso por él mismo.

Si bien no le dio importancia, cuando semanas más tarde le ocurrió lo mismo, comenzó a preocuparse y fue al médico. “Unos meses después me confirmaban el diagnóstico”, explicó el ex ministro de Educación.

Bullrich, quien se transformó en un referente de la lucha contra el mal, ha expresado cómo se para ante la enfermedad: “No la dejo descansar a la ELA, me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”.