Bullrich visitó una megacárcel en El Salvador y se reunirá con Bukele

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, visitó El Salvador como parte de una gira que culminará con un encuentro con el presidente reelecto, Nayib Bukele. Durante su estadía, Bullrich recorrió el Centro de Confinamiento de Terrorismo, la cárcel más grande de América, y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El objetivo del viaje es estudiar y adaptar algunas de las estrategias y acciones implementadas en El Salvador para reducir la delincuencia en Argentina.

La relación entre ambos países se ha estrechado desde que Bullrich se reunió con Bukele en febrero, en el foro de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA en Washington. Desde entonces, los equipos de ambos gobiernos han mantenido un contacto continuo y fluido.

Visita a la ANSP y al Centro de Confinamiento de Terrorismo

Bullrich llegó a El Salvador el sábado por la noche y comenzó sus actividades el domingo, visitando primero la ANSP, donde fue recibida por el director César Flores Murillo. La ANSP se encarga de la formación y capacitación de los miembros de la Policía Nacional Civil y otros cuerpos de seguridad pública. Durante su visita, Bullrich conoció los programas educativos y de formación, y discutió las prácticas implementadas en la profesionalización de las fuerzas policiales.

Posteriormente, Bullrich visitó la megacárcel donde el gobierno de Bukele ha recluido a miles de criminales relacionados con las Maras. Esta instalación de máxima seguridad, ubicada en Tecoluca, a unos 69 kilómetros al sureste de San Salvador, puede albergar a unos 40,000 presos y es considerada clave en la estrategia de Bukele para reducir la violencia.

Reuniones y próximos pasos

Además, Bullrich se reunirá con el director del Cuartel Central de la Policía Nacional, Mauricio Arriaza Chicas, y con Rodolfo Delgado, fiscal general de la República. En las próximas horas, se espera que Bullrich se reúna nuevamente con Bukele, con quien ya tuvo una reunión informal en febrero en Estados Unidos.

Bullrich ha expresado su interés en replicar el modelo de seguridad de El Salvador en Argentina, especialmente en la construcción de cárceles en Buenos Aires, en respuesta a la violencia narco en Rosario. Durante entrevistas, Bullrich destacó el éxito de El Salvador en la reducción de la criminalidad y la importancia de trabajar en conjunto para alcanzar resultados similares en Argentina. Bukele ha ofrecido su apoyo y asesoría, subrayando que aunque las situaciones de seguridad en ambos países son diferentes, hay aspectos compartidos que podrían beneficiarse mutuamente.

De un país tomado por la violencia, el narcotráfico y por las maras que asesinaron 150 mil salvadoreños, a uno de los países más seguros del mundo, donde las familias recuperaron su vida y viven en paz.



Este es el camino. Duros contra los criminales. Libertad para los argentinos… pic.twitter.com/oo2JnXBQUM — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 17, 2024

Bullrich señaló: “Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante. Haber bajado la criminalidad como la bajaron y todavía soportar las críticas cuando han salvado millones y millones de vida, la verdad que es increíble. Queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho. Nosotros le ponemos mucho esfuerzo y necesitamos llegar a ese lugar también. Y vamos a llegar. Estamos haciendo un cambio importante en la Argentina”.

En respuesta, Bukele afirmó: “Estamos a la orden para lo que necesiten” y ofreció su ayuda en materia de seguridad. Además, destacó: “Como el problema es más pequeño, el medicamento podría ser más pequeño”. A lo que agregó: “Creo que todos los países tienen diferencias y está claro que El Salvador no es el Reino Unido, lo mismo se pudiera decir que El Salvador tampoco es la Argentina. Hay diferencias, incluso el problema de seguridad de la Argentina, que existe, no es tal vez tan apremiante como lo era en El Salvador y, por ende, las medidas que pueden ser compartidas de nuestra parte, de repente no necesitan ser tan drásticas”.

Bukele también remarcó que existen similitudes entre ambas naciones “en el hecho de que son latinoamericanas, pero también culturales y de cómo se forman los fenómenos delincuenciales, que son generalmente producto de la pobreza”.

Patricia Bullrich junto a Bukele

Con información de La Nación