Crimen de la mujer embarazada: “Que paguen por lo que le hicieron a mi hija”

Natalia es la mamá de Agustina Macarena Castro Suárez, la joven de 26 años que estaba embarazada –entre la semana 25 y 27 de gestación– y fue brutalmente asesinada de un tiro el 23 de octubre de 2022.

En la previa del juicio que inicia esta mañana contra los dos imputados, Adrián Ernesto González y Mario Gustavo Guzmán, la mujer habló con el móvil de La Brújula 24 y pidió “que paguen por lo que hicieron”.

“Estoy acá acompañando a mis nietos, quiero saber qué es lo que pasó, por qué la mataron, necesito que se haga justicia y que paguen por lo que le hicieron a mi hija”, refirió la mujer, con dolor e indignación.

Y recordó, respecto de Agustina: “Estaba embarazada, fue un doble homicidio. Un día anterior me habló, me contó cómo estaba y me pidió que viniera en diciembre. Al otro día, la tragedia. No los conozco a ellos, pero me gustaría que me dijeran qué les debía mi hija, por qué le quitaron la vida”.

“Somos de Mendoza, pero ella hace muchos años que vivía acá con su marido y sus tres niños”, expuso. Y dijo que “lo único que sé es que le pegaron en el tórax, la bala pasó del pulmón a la placenta. Los niños ahora están con el papá, yo vengo para hacer justicia, y para que paguen por lo que le hicieron a mi hija”.

“Los nenes preguntan dónde está la madre, es un desastre, duele mucho lo que hicieron. Mi hija era muy buena, humilde, la quería todo el mundo. Por eso no entiendo por qué pasó esto. Cuando me llamaron no lo podía creer, destrozada me la entregaron, envuelta en un nylon”, añadió.