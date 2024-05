Gastón Recondo habló con “El Loco” Montenegro sobre sus inicios en el periodismo

“Yo cultivé el periodismo sin darme cuenta”, así resume Gastón Recondo, periodista de TyC Sports, sus inicios en la profesión, una vocación que se gestó en los veranos en Cipolletti y en medio de la admiración por su primo.

En el programa Condenados y Herejes, que conduce Hernán “El Loco” Montenegro por La Brújula 24 todos los viernes a medianoche, Recondo relató que cuando tenía unos 11 o 12 años, todos “los veranos me mandaban a Cipolletti. Mi primo tenía como hobby leer a Wilbur Smith y en el placar tenía varios ejemplares de la revista El Gráfico desde el 65 hasta el 85. Mientras él leía el libro, yo leía la revista”.

A esas lecturas se sumaban las del diario La Nación que su madre llevaba durante el resto del año a casa en Buenos Aires: “Lo leía de principio a fin”. Todas esas lecturas, además de ver mucha televisión, le dio un bagaje informativo que sin saber le sería de gran utilidad en el futuro.

Recordó que cuando terminó el secundario, Raúl Fernández estaba empezando un programa en Radio Libertad en el microcentro porteño y que le dijeron a su mamá que si quería podía ir y para no hacer quedar mal a su madre él fue; y allí comenzó la magia.

“A los cinco minutos sentía que me prendía fuego. Yo sentía que todo el mundo se daba cuenta de que me estaba pasando algo. Salí ese día del estudio decidido a hacer eso el resto de mi vida. A partir de allí pude sacar provecho de todo lo que había cultivado durante mi adolescencia sin saberlo”, contó.

Poco después trabajó ad honorem año y medio y destacaba porque tenía un cúmulo de información que no tenía ningún chico de su edad, en una época donde no existía internet: “Me permitía no quedar como un ignorante cuando la gente grande hablaba de algo”.

“Si vos me preguntás, entre los 17 y los 19 años, qué boliche, qué película: nada. Para mí lo único que existía era la radio y todo lo que tuviera que ver con la radio”, rememoró.

Recondo contó la anécdota de cómo salió al aire por primera vez con una exclusiva que obtuvo gracias a estar en el momento indicado en una cancha de fútbol, cuando trabajaba sin cobrar en Radio Libertad. Eso le abrió las puertas a un recorrido profesional que lo ubica hoy como uno de los consagrados del periodismo deportivo nacional.

Sobre su actual programa en DSports Radio FM 103.1 señaló se despierta “sabiendo que me voy a encontrar con gente que me va a hacer reír”. Dijo que esa es su fórmula para madrugar todos los días y aseguró es la primera vez que tiene la oportunidad de trabajar con un equipo escogido por él.