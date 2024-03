El Loco Montenegro llega a La Brújula 24 con un programa de radio

Hernán “el Loco” Montenegro desembarca en la radio de La Brújula 24 con un programa que dejará mucha tela para cortar. Se trata de “Condenados y Herejes”, una propuesta de Ariel Bravo que contará con la participación de la locutora Marta Rodríguez y el musicalizador José Machiaveli. A modo de anticipo, el Loco habló con esta redacción sobre la emisión que irá los viernes, de 23.52 a la 02 del sábado, por el 93.1, las repetidoras que toman la señal en Sierra de la Ventana, Punta Alta, Monte Hermoso, Tornquist y Pehuen Co; la app de LB24; y por www.labrujula24.com/radio

Hay equipo. Loco Montenegro llega a la radio de La Brújula 24. Y no estará solo.

“Hablando con Ariel Bravo, que produce cosas en La Brújula 24 radio y televisión, me dijo que quería hacer radio, algo que yo había hecho hace muchos años. Le dije que me gustaba la idea y hablamos con Germán (Sasso). Yo quería hacer radio de noche, especialmente de madrugada. La idea es conectar con la gente y escuchar lo que tienen para decir sobre distintos temas, básicamente de la vida. Buscaremos conversar con algún otro personaje que tenga ganas de salir a esa hora de la madrugada desde cualquier lugar del mundo”, expresó.

“Le hablaremos a la gente que ‘hace la calle’, al camionero, al taxista, con buena música”, afirmó Montenegro.

Montenegro planteó que “buscamos acompañar a mucha gente que tiene problemas de noche para dormir, que es noctámbula y tiene problemas. La noche es hermosa pero es jodida, es complicada. Le hablaremos a la gente que ‘hace la calle’, al camionero, al taxista, con buena música”.

“El oyente podrá levantar el teléfono y decir ‘loco, me pasa esto’; bueno, hablémoslo”, dijo Loco a modo de anticipo.

“Nos encontraremos con otros locos para hacernos compañía mutuamente. Usaremos el humor y hablaremos de cosas de las que nadie habla, como adicciones, depresión, enfermedades de todo tipo. Lo haremos con gente que sabe. Los que me conocen o me escucharon en alguna entrevista saben que soy una persona abierta que habla. No sé de todo sino que hablo desde mí. El oyente podrá levantar el teléfono y decir ‘loco, me pasa esto’; bueno, hablémoslo”, concluyó.