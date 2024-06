“El Gobierno está haciendo un experimento sin sentido”

Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social de la Nación y actual diputado nacional de Unión por la Patria, habló esta mañana con el equipo del programa “Hoy También”, por La Brújula 24.

Primero, a modo de análisis, el legislador afirmó que “la situación está muy complicada y todos tenemos que ayudar a mejorarla. El Gobierno cometió un error de diagnóstico al pensar que solo alcanzaba con la tarjeta alimentaria. Aumentó el monto y eso está bien, pero el problema es que hay una pérdida de empleo muy grande, caída de los ingresos, y falta un complemento”.

“Hay que asistir a los comedores comunitarios, dándole una tarjeta a cada responsable de los mismos para que cargue todas las semanas en la compra de alimentos”, apuntó.

Y agregó: “Uno puede distinguir entre comedores grandes y chicos, y en función de eso hacer una transferencia como corresponde. Eso se hizo en la pandemia, un registro de comedores, cuando estaban las escuelas cerradas. Hubo también ollas populares”.

“Creo que hay que distinguir tres realidades, la gente que se inscribió y nunca recibió nada del Estado, ver donde hay irregularidades y tercero, los que están funcionando a media máquina porque no reciben mercadería hace seis meses. La gente da vuelta en el barrio para ver qué comedor está abierto. El Gobierno debería generar este mecanismo, transferir en una tarjeta al responsable del comedor, que le permita comprar verdura y fruta, que es lo que está faltando”, sostuvo.

Más frases de Daniel Arroyo en el aire de La Brújula 24:

“Creo que hubo varias idas y vueltas sin sentido, lo que está claro hoy es que se ha empezado a repartir los alimentos que estaban en los galpones, lo cual es positivo, aunque no alcanza porque está empeorando la situación”.

“Hay una propuesta de –Federico– Sturzenegger de hacer compras preventivas para la emergencia. Pero eso no es de lo que estamos hablando ahora, es algo muy puntual que me parece bien. El núcleo del problema hoy es asistir a los comedores, yo creo que todos debemos colaborar, porque está muy complicado. Un nene o una nena que no come no se desarrolla como corresponde, hay que resolver eso rápidamente”.

“En términos operativos lo que propongo se hace rapidísimo. Hoy la tecnología juega a favor para eso. Entiendo que alguien pueda pretender otro mecanismo, lo que está claro es que falta un plan que complemento al programa alimentario”.

“Hoy pasan tres cosas, primero que todos tenemos costos fijos muy altos, le sobran muchos días al mes. Lo segundo es que eso lleva al endeudamiento de la familia, que hoy lo hace en un 500% anual. Es grave la situación, de hecho yo presenté un proyecto para que el que debe hasta 200 mil pesos, porque se endeudó para comer, no devuelva más del doble, ya que eso está generando un nivel de implosión muy fuerte. Y luego, lo que ocurrió con los comedores, donde el Gobierno no entregó los alimentos de entrada, la gente se arregló por su cuenta, pasó el tiempo y luego no se pudo acceder a la comida. El gran problema de la Argentina es el endeudamiento de las familias”.

“El nivel de agobio es muy grande, por eso hablo de implosión, la gente revienta para adentro. No alcanza para los medicamentos, para la comida. Mucha gente que trabaja está en los comedores. Yo creo que hay que recomponer los ingresos. El Gobierno está haciendo un experimento sin sentido, que es nada de Estado y todo mercado a lo bestia”