El valioso testimonio de una bahiense que sufre trastorno bipolar

El Rotary Club Bahía Blanca organizó un ciclo de charlas que tendrán desarrollo los días martes, miércoles y viernes de esta semana en el Bahía Blanca Plaza Shopping sobre trastorno del espectro autista, trastorno bipolar y adicciones.

El miércoles a las 19, Magalí Agnello expondrá sobre trastorno bipolar, una cuestión que padece desde que cursaba la escuela secundaria. “Algunas personas pasan años con los síntomas hasta que acceden a consultas o dan con el diagnóstico. Yo estuve 7 años hasta el diagnóstico, con episodios que van de depresión a hipomaniomanía, que es todo lo contrario a la depresión”, dijo a “Nunca es tarde”.

“Empecé con una depresión leve que se agravó. Ahora se habla más sobre salud mental pero en ese momento me sentía mal, fatigada, desmotivada. Algo que me apasionaba hacer, como la fotografía, me dejó de dar placer”, añadió.

Agnello diferenció la depresión y la hipomanía, según su propia experiencia. “Con la depresión el cuerpo no te da lo que necesitás para hacer tareas cotidianas. Con la hipomanía tenía la cabeza acelerada, llevaba mil proyectos a la vez o empezaba cosas y las dejaba de manera abrupta, con sociabilidad y verborragia”, indicó.

La importancia de un entorno que contenga

“Todo el mundo se debe cuidar del stress, pero un bipolar aún más porque es uno de los grandes detonantes del episodio. Si el entorno no está bien informado o es prejuicioso, por más tratamiento que haga, es muy difícil que la persona bipolar pueda estar bien”, indicó.

Agnello contó que en su caso recibió el diagnóstico de un psiquiatra que la derivó a una psicóloga para un psicodiagnóstico. “El diagnóstico es la mejor herramienta para iniciar un tratamiento. El mal no tiene cura pero se puede tratar con fármacos y terapia psicológica cognitiva conductual. El trastorno bipolar no es hereditario pero puede existir predisposición a desarrollarlo”, manifestó.

Educar a la ciudadanía

En la charla con La Brújula 24, Agnello subrayó la necesidad de poner el tema del trastorno bipolar en la agenda de la ciudadanía. “Me encanta explicar qué es el trastorno bipolar. Lo hablo hasta en la parada del colectivo, como si fuera ir al supermercado. La gente debe saber de qué se trata. De ahí que la charla que voy a dar apunte a derribar mitos, como ese que dice que cambiás el estado de ánimo de un momento a otro”, concluyó.