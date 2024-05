Palacios pasará la noche detenido tras chocar en la celebración de Estudiantes

Tiago Palacios, flamante campeón de la Copa de la Liga Profesional con Estudiantes de La Plata, protagonizó un accidente a la mañana siguiente de la coronación: chocó con su camioneta contra un surtidor de una estación de servicio. Una empleada resultó herida y fue trasladada a un hospital. Luego, dio positivo en el test de alcoholemia y, tras ser detenido, pasará noche privado de su libertad.

Palacios quedará detenido hasta el martes a la mañana, cuando le tomen declaración indagatoria a través de una videollamada por Zoom. Además, la Justicia pidió que se lo ordene un sumario al futbolista y dejar sin efecto el NarcoTest que había sido solicitado.

Según informó TN, el futbolista perdió el control del vehículo (una Jeep Compass) cuando ingresó en la Shell de Autopista Illia y Paseo del Bajo, en Retiro: dio de lleno contra el surtidor. “A causa de eso, una dependiente de la estación de servicio, de 27 años, recibió un traumatismo. La hemos derivado al Hospital Fernández”, explicó Alberto Crescenti, director del SAME, en diálogo con TyC Sports.

La mujer se lesionó al intentar salir de la zona ante la inminente colisión, de acuerdo a los diferentes testimonios de testigos. Por su parte, Palacios se retiró de la camioneta por sus propios medios, ileso.

“El resto, el conductor y el acompañante, se negaron al traslado”, agregó. “La señorita fue traslada del Fernández. Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida. El resto no se quisieron trasladar. No tenían ningún tipo de lesiones”, detalló.

Palacios fue sometido a un test de alcoholemia. Según TN, le dio 1,84 g/l de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (0,5 gr/l para vehículos particulares).

Fuente: TyC Sports