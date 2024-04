Falleció el exjuez federal Alcindo Álvarez Canale

Falleció en las últimas horas, a los 88 años, el exjuez federal Alcindo Álvarez Canale, un referente de la justicia bahiense y nacional, quien marcó toda una era en el Poder Judicial.

Álvarez Canale estuvo tres décadas al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, con sede en Alsina 317, quinto piso.

Nacido en el partido bonaerense de Zárate y egresado de la carrera de Derecho de la UBA, el fallecido funcionario llegó a esta ciudad en el año 1984, luego de haber pasado por distintos cargos en la Justicia.

En 2012, Álvarez Canale presentó su renuncia al cargo a la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para acogerse a los beneficios de la jubilación.

Luego de varios años, el Dr. Walter Ezequiel López Da Silva fue designado en reemplazo de Álvarez Canale.

La nota que dio Álvarez Canale a La Brújula TV tras su renuncia

En 2012, pocos días después de presentar la renuncia al cargo de juez de primera instancia, Alcindo Álvarez Canale habló con La Brújula Televisión: “Llevo muchos años, por eso creo que era el momento para presentar la renuncia”, reflexión.

En ese momento, fue consultado por el primer juicio en Bahía Blanca donde se juzgaba a militares acusados de delitos de lesa humanidad.

“Dicen que fui muy blando con los genocidas, pero no lo creo, de hecho, tengo una denuncia por decirle un fuerte improperio al ‘Tio’ Cruciani, a quien mande se vaya a la puta madre que lo parió porque se quejaban junto a su abogado diciendo que los hacía esperar”, agregó.

En el programa de TV, Álvarez Canale fue consultado sobre el mito popular sobre su relación con la droga, y fuel a su personalidad, no se calló nada: “Siempre se va a generar eso, no le doy importancia… no hay que dar más por el pito más de lo que el pito vale… hay tres elementos que generan mucho dinero, el negocio de las armas, la droga y la prostitución… no le doy importancia”, finalizó.