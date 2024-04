Rodrigo Tapari probó la especialidad bahiense por excelencia: cubanitos

Como era de esperar, fue un éxito la presentación de uno de los más reconocidos cantantes de cumbia del país, Rodrigo Tapari, en el marco de la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino que tuvo desarrollo cuatro días, dentro del fin de semana extralargo, en el puerto de Ingeniero White.

El ex vocalista de Ráfaga dejó su carisma y música en una espléndida noche del evento que permitió que llegaran a la ciudad, desde localidades vecinas, decenas de visitantes en plan de turismo regional. Pero Tapari se llevó algo más que el aplauso y el afecto de sus fans y espectadores. Se fue de la ciudad habiendo probado una especialidad bahiense característica y de consumo durante todo el año: los cubanitos.

Rodrigo Tapari y Juan Rodríguez, el comerciante bahiense que le hizo probar cubanitos al cantante y el resto de los músicos.

Juan Rodríguez, dueño de un local de Villa Rosas que fabrica cubanitos, los clásicos y diferentes especialidades, se dio el gusto de conocer y sacarse fotos con el cantante recibiendo estas golosinas que suelen usarse para acompañar el mate y algunas otras infusiones. El propio comerciante lo contó al ser contactado desde la redacción de La Brújula 24.

“Tengo un amigo llamado Ricardo Montiel, que suele salir de gira con distintos artistas. A través suyo lo contacté a Tapari. Montiel me llamó y me dijo que Tapari estaba en un hotel céntrico, que fuera para allá. Con todo colapsado para salir de la zona del puerto por la Fiesta del Camarón y el Langostino quedamos en que iba a hacer lo posible para ir. Me puse en contacto con la gente de Tapari, la gente del Puerto me vino a buscar y les llevamos cubanitos. Estuvimos charlando lo que iba a hacer, de lo que era Bahía”, dijo Rodríguez, aún impactado por el encuentro con el reconocido cantante.

“Me pidió que le recomendara una de las especialidades de cubanito y se guardó el de coco para después del show. Como yo tenía que seguir laburando y él que salir a hacer el show, me fui, pero la verdad que nos quedamos muy bien con la oportunidad de haberlo conocido y que él y su gente haya probado el producto que hacemos en el local de Nicolás Levalle 1735 en Villa Rosas”, agregó.

Tras comentar que, por la cantidad de trabajo que tuvieron durante la fiesta no pudo ver el show, Rodríguez se quedó más que complacido con la posibilidad que tuvo, a través de lo que producen, para conocer a un cantante que está entre los de mayor renombre de la movida.

“Les encantaron. Me dijo que nos sacáramos fotos y que las subiera sin problema. Quedamos en contacto pero nunca me gusta ser cargoso. Aproveché la oportunidad, le gustó el producto, me dio un teléfono y en algún momento se verá si surge para algo más”, dijo Rodríguez.