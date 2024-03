Denuncia de “violencia psicológica” de Cubero a Nicole por su hija

Como cada viernes, la columna de Laura Ubfal es fundamental para cerrar la semana.

Denuncia de “violencia psicológica”

Esta trama familiar ya lleva más de un año y medio. Allá lejos y hace tiempo, en la Navidad del 2022, dimos la información de que Indiana Cubero había elegido ir a vivir con su padre junto a su mujer, Mica Viciconte y su pequeño hermanito Luca.

El tiempo pasó, hubo una denuncia mediática (porque la Justicia en un momento la desestimó) pero ahora el doctor Roberto Castillo, abogado de Fabián Cubero, adelantó en “Intrusos” que en este viernes se elevará una denuncia contra Nicole Neumann por “violencia psicológica” contra su hija mayor.

Es difícil para Nicole, quien transita su sexto mes de embarazo, soportar estos temas en ese momento de su vida, pero evidentemente Castillo ha logrado reunir más pruebas que las que aportaron en la denuncia anterior.

Por estos tiempos, Indiana no tiene contacto con su madre, y solamente cedió su presencia primero en la fiesta de 15 que organizó su tía Geraldine y luego en la boda de Nicole y Urcera, accediendo al pedido familiar.

Como se sabe, Indiana se siente feliz en casa de los Cubero-Viciconte, decidió un cambio de colegio y ya no comparte la institución donde van sus hermanas menores y hace unos días hizo una cuidada producción de ropa deportiva, seguida de cerca por su papá y la mujer de su padre. El posteo tuvo mensajes tanto de Cubero como de Nicole, pero ella eligió no contestar el de su madre y sí el de su papá, con un “te amo, pa”.

Ahora Daniel Osvaldo contó la verdad

Después de ir y venir con distintas relaciones, de reaccionar indebidamente ante la prensa y de provocar situaciones innecesarias en redes, Daniel Osvaldo contó su verdad en tiempos de un tratamiento por depresión, tratando de salir de un pozo de adicciones y autodestrucción.

El padre de cuatro hijos de distintas parejas, hablando 10 minutos ante cámara en un video, confesó el terrible momento de autodestrucción que está viviendo a causa de sus adicciones a las drogas y al alcohol.

“Vivo solo encerrado en mi casa, no hago nada productivo por mi vida, no me dan ganas de bañarme ni levantarme de la cama”, dijo el exfutbolista entre muchas cosas relacionadas a su vida y también a su última pareja, la periodista Daniela Ballester.

“Lo cuento porque es la única manera para poder salir, que la gente se entere lo que me está pasando. Me alejé de gente que me quiso y quiere mucho. Las adicciones me hacen no tener ganas de ver a mi familia ni compartir cosas con mis hijos”, dijo Osvaldo y agregó sobre su vida pasada: “fui un futbolista de élite, una persona diferente y llena de confianza. Hoy soy una persona a la que no reconozco, me está costando salir de esto”.

Hablando sobre la conductora de C5N le pidió disculpas y afirmó que “lo que dije sobre ella es mentira, lo dijo bajo un estado de enojo y ceguera. Está pagando por culpa mía, está viviendo cosas que no debería”

Y agregó “no me quiero hacer la víctima, solo que entiendan. Las cosas que hago y las decisiones que tomo no están bien, todo el enojo que tengo con el mundo y con la gente tienen que ver con mis adicciones y depresión. Es difícil salir, vuelvo a caer”.

