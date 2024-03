Transfirió dinero a una cuenta errónea: cómo logró recuperarlo

En su habitual columna del programa “Bahía Hoy”, por LA BRÚJULA 24, el economista Mauro Trellini analizó diversas cuestiones vinculadas al uso de las billeteras virtuales. Detalló, además, una experiencia personal que “le puede pasar a cualquiera”.

“No dejen dinero en billete guardado, ni tampoco en las cajas de ahorro, porque no son remunerativas. No te pagan por tener dinero ahí, es muy fácil transferir a una billetera virtual, cualquiera sea, que se va pagando un rendimiento diario”, consideró.

“Hace dos días el Banco Central decidió bajar las tasas de interés y dejar que los bancos compitan eligiendo tasa, es decir que no hay más una mínima. Los bancos las bajaron y hoy el que mejor está pagando puede andar en un 75%, lo cual está muy por debajo de la inflación”, consideró

Luego, el profesional refirió que “las billeteras virtuales también van a bajar, pero no lo hicieron aún porque el fondo común de inversión que tiene Mercado Pago, el que puede tener Ualá, lo que hace es invertir el dinero todos los días en plazos fijos, y para que tenga liquidez hace el famoso plazo fijo calesita”.

“Agarra una parte, la hace a 30 días, al otro día lo mismo y así. Y te va venciendo uno a diario para tener liquidez. Entonces, el que hicieron ayer, ya lo hicieron a menor tasa, pero el que acaba de vencer lo hizo con otra, porque es de hace 29 días. Lo que va a suceder, a medida que pasen los días, es que el rendimiento vaya cayendo”.

Transferencia equivocada

“Me da un poco de vergüenza contarlo porque le puede pasar a cualquiera. Es un tema de distracción. El día miércoles tenía que transferir plata a una persona conocida, y un poco por la vorágine de que cada vez hacemos más transferencias, lo hacemos cada vez más rápido. A medida que más se usa algo, es probable que puedas cometer un error”.

“Cuando fui a hacer la transferencia de manera rápida desde mi cuenta bancaria a una cuenta de Mercado Pago, miré la agenda y cómo había agendado al destinatario y cómo lo reconozco rápidamente, era un negocio, le di ok y no miré la confirmación. Al rato me dijo esta persona que no había recibido nada”.

“Hacía dos años atrás, haciéndole un favor, le transferí dinero a un proveedor suyo y cometí el error de agendarlo y para relacionarlo. Lo hice con un nombre similar al del negocio. Por eso mi primer consejo es no agendar CBU eventuales que no van a repetir, de gente sin cercanía ni confianza”.

“Una vez que me di cuenta de que el dinero fue un tercero que no conocía, lo primero que hice fue hablar con el banco para ver si estaba a tiempo de hacer algo, pero me dijeron que ya estaba confirmada. Pregunté qué herramienta tenía, me contestaron que ninguna. Luego miré hacia dónde fue el dinero y salta que era una cuenta de Mercado Pago. Entonces entré a revisar, y los llamo. Les expliqué lo que me había pasado y me abrieron un caso, cargando el comprobante. Luego me indicaron que se comunicarían con esa persona para pedirle que devolviera el dinero, pero voluntariamente, porque de otra manera no se puede ya que sería invasión a la propiedad privada”.

“El proceso ahora está a la mitad. Cuando busqué información de la persona, encontré en una base de datos que se encuentra en situación 5 del Banco Central, es decir, que debe. Tiene cheques rechazados, embargos y demás. Pensé que había perdido. Pero ahí comenzó el efecto que yo llamo expectativas adaptativas, porque no hay nada mejor que hacerte cargo de lo que estás viviendo para festejar lo que pueda venir después que sea un poquito mejor. Así funciona parte de la economía también”.

“De manera indirecta me pude contactar con la persona, y cuando me responde me pidió el CBU. A las horas recibí casi la mitad del dinero que había transferido mal. Lo más probable es que si está en situación 5 del BCRA, cuando hizo el depósito le hayan sacado esa parte”.