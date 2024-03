Sigue la novela: Feliziani insiste que no se drogó y promete ir a la Corte

Luis Alberto Feliziani, el abogado al que le secuestraron la camioneta tras dar positivo el control de estupefacientes, conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y argumentó que pudo acreditar que el test resultó irregular, a raíz de una contraprueba que a la que se sometió de manera particular, horas después del hecho.

“Me hice un estudio en el Laboratorio Gama y me dio negativo a menos de 24 horas del incidente. El problema es el daño que me causaron. Estoy planteando con otros abogados que me acerque al Juzgado de Faltas a presentar la contraprueba. Este es un sistema peligrosísimo para toda la ciudad, le puede pasar a cualquiera de nosotros, que tomando un remedio salga un resultado positivo”, comentó Feliziani, el el programa “Bahía Hoy”.

Y cuestionó que “este sistema que se llama Drager Test es parte de un error de la política municipal porque hay aparatos más avanzados que establecen el falso positivo. Tengo una lista de 25 drogas que pueden llegar a dar un falso positivo. Como muchos se rieron del Qura Plus, tienen efedrina y pueden dar cocaína y marihuana. El control lo hice a las 24 horas, la cocaína dura una semana y la marihuana hasta un mes”.

“La Ley de Tránsito tiene que interpretarse para que no colisione con el sentido institucional, una cosa es que alguien tenga restos de estupefacientes en su cuerpo y otra es que esté manejando bajo los efectos de la droga y altere la capacidad conductiva”, consideró, en otro tramo de la entrevista radial.

En paralelo, aseveró que “tengo 35 años de abogado, no amenazó, actúo. Se me acusa de una maniobra arriesgada que fue estacionar a un colectivo de forma paralela y entrar a la gomería, nunca puse en peligro a nadie. La contravención me la hicieron por el carnet vencido, que acepté. Después apareció otra inspectora para hacerme los dos tests, a los que no me opuse porque no había consumido nada”.

“La primera contravención no está en la causa y armaron una que por una maniobra descuidada se hicieron los controles. El procedimiento tiene cuestiones irregulares, no sé si el Drager Test está homologado. Fui a retirar la camioneta y di negativo. El tema de la adicción es complicado”, sostuvo.

Al epílogo, Feliziani apuntó: “La Justicia, tarde o temprano, me va a dar la razón, estoy dispuesto a ir a la Corte si es necesario. No me la doy de santo, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. No había consumido y lo pude acreditar. El hecho se sobreactuó, estoy totalmente tranquilo, bajo mi punto personal lo voy a seguir peleando”.