“Si no se invierte en educación, en 10 años vamos a tener menos profesionales”

El ingeniero Alejandro Staffa, Decano de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Bahía Blanca, habló esta mañana con el equipo del programa Hoy También, por La Brújula 24, sobre los problemas económicos que afronta la institución educativa.

Sabido es que por decisión del Gobierno Nacional, en 2024 las casas de altos estudios de todo el país tendrán el mismo presupuesto que tuvieron en el 2023, en un contexto real de alta inflación. “En términos prácticos, tendremos un tercio del importe que teníamos asignado el año pasado, considerándolo en poder de compra, debido a la alta inflación que superó el 200%”, dijo Staffa.

Y agregó: “Ese presupuesto reconducido tiene restricciones, lo cual ya fue comunicado oficialmente. Por ejemplo, no hay a la fecha programas de becas, que son importantes, están congelados los salarios, no habrá obras ni compra de equipamiento. No habrá dinero para eventos científicos. Y todo esto va a resentir la actividad de docencia e investigación que normalmente hacemos en las universidades nacionales”.

“Creo que de alguna manera el sistema ha sido alertado sobre esta situación. En diciembre fuimos incluidos en el DNU que hablaba de estos recortes, el Consejo Interuniversitario lo puso en un comunicado, cada universidad hizo lo propio, y nosotros particularmente como UTN, en la última semana de febrero se hizo la distribución de créditos presupuestarios para funcionar y de allí la cuantificación”, expuso.

En esa misma línea, consideró que “hay que ver cuánto le cuesta vivir a un estudiante en la ciudad, unos 300 mil pesos a valores de enero, cuánto le cuesta a un docente una canasta familiar, que está en 650 mil, y hay salarios iniciales por debajo de ese valor”.

Además, explicó que “en diciembre pagamos una factura de un millón de pesos para energía y este mes el doble, entendiendo que no sabemos cuándo terminan las subas”.

“Las medidas económicas que se tomaron llevaron a esta situación de todo el sistema universitario. Yo no quiero opinar en cuanto a intencionalidad, pero sí puedo decir que el sistema advierte que se compromete el futuro. La falta de inversión que en educación y en ciencia y tecnología, afecta a que en 10 años tengamos menos profesionales o que no abramos carreras que necesita el país”, añadió.

Escuchá la nota completa a Alejandro Staffa en el aire de La Brújula 24: