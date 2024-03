Denuncian que los acusados tenían protección política y policial

Florencia es una bahiense que denuncia a una empresa –Bahía House– por estafas con viviendas industrializadas. Y recordó en el programa Bahía Hoy cómo logró atravesar esa pesadilla.

Tal como informó La Brújula 24 en su momento, Julián Castro, Verónica Hochraich, Luciano Sebastián Pacciaroni y Ricardo Martín Sáenz –los dos últimos vinculados a categorías zonales de automovilismo– son los implicados en la presunta operatoria.

“Gracias a Dios salió a la luz, yo fui estafada por Bahía House y hoy en día ya tengo mi casita porque la terminamos nosotros. Es chiquita, de 35 metros. Pero siempre estamos bajo amenazas. Julián Castro me hizo firmar un papel que decía que ellos me daban las ventanas y el durlock para que me hiciera cargo yo. En el papel que me dieron ponían que me daban la vivienda completa, bajo amenaza”, explicó.

“Sabemos que es gente muy peligrosa y no queríamos tener más líos. Me decían que yo estaba loca, que saben donde vivo. Tengo nietos, hijos, tengo miedo que les hagan algo”, consideró la damnificada.

Respecto de los aprietes que denuncia, Florencia señaló que todo el tiempo le exigían que se callara y que le iban a dar la casa. “Luciano Pacciaroni me acompañó a mi casa en Pehuen Co, alegando que no tenía plata, y me puso una lana de vidrio que nosotros compramos. El miedo constante es que nos pasara algo, porque saben donde vivíamos. Ellos constantemente me decían que me callara, que iban a pagar y que conocen gente muy fuerte. Pero llegado el caso, yo iba a buscar materiales y decían que se les había muerto un empleado, o que se les rompió un camión. Yo iba sola, mi marido no estaba, entonces les tenía miedo”.

“Yo empecé a publicar sus fotos en Facebook y me dijeron que tenían un abogado y que me iban a demandar por injurias. Supuestamente tenían contactos en el automovilismo o había alguien metido de la Municipalidad”.

“Están escondidos, me los he cruzado varias veces en el supermercado. Se esconden porque la gente les grita, somos muchos ya y algunos que siguen con miedo. Yo fui la primera estafada, pero hay gente de varios lados, gente grande, de Burato, de Pedro Luro”, argumentó.

También habló con este medio Evangelina, otra de las perjudicadas. “En septiembre del 2021 firmé el contrato con C&H, que es la otra de las firmas de estos señores. Yo pagué el 80% de la propiedad que era con llave en mano. En febrero del 22 empiezan a construir, pero a principios de marzo dejan de hacerlo y no vuelven más. Me dijeron que tenían la constructora acá, que armaban la obra y después terminaban. La casa ni siquiera quedó con la obra en gris, la estructura, estuvo completamente inhabitable. Pusieron solo lo de afuera, pero no revistieron ni pusieron el baño, nada”, relató.

Y agregó: “Tienen el mismo speech para todos, hablando con más damnificados me di cuenta, o que tuvieron algún altercado o que justo tenían una humedad en una casa de Cerri o Monte Hermoso, así me tuvieron prácticamente un año. Una vez bueno, puede pasar, pero hablando con el resto de la gente te das cuenta de que a todos le dicen lo mismo. Julián Castro en un momento fue a ver la obra y me dijo que había que tirarlo abajo y hacerlo de ladrillo, me quisieron cobrar el extra y ahí dije que no ponía más nada. En su momento me cobraron el equivalente a 10 mil dólares”.

La operatoria

Según consta en la causa, los implicados ofrecían a la venta las casas con diversas modalidades de pago, y una vez abonado un porcentaje acordado, en general 70%, comenzaban las demoras en el cumplimiento del contrato.

Esta acción se habría corroborado en más de 10 casos, cuyos damnificados realizaron la denuncia. La investigación es realizada por la UFIJ N°18, a cargo de Gustavo Zorzano.

Además de “Bahía House”, usaban otros nombres para las supuestas empresas, que cambiaban de domicilio constantemente, como por ejemplo “Grupo Constructor de Viviendas C&H”.