“Tenemos expectativas de que las clases van a comenzar con normalidad”

Alberto Sileoni, director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, abordó en LA BRÚJULA 24 la difícil situación que enfrenta el sector educativo y destacó los esfuerzos de Buenos Aires para garantizar el pago de sueldos a los docentes, a pesar de las adversidades.

“No es una sorpresa que el presidente Milei venga a desordenar al sistema educativo, haciendo complejo el inicio del ciclo escolar. En ese marco, la Provincia ha decidido nuevamente llegar a un acuerdo con todos sus trabajadores estatales, incluidos los docentes”, enfatizó Sileoni, en el programa “Hoy También”.

Y resaltó: “Tenemos expectativas de que el viernes 1º de marzo las clases se inicien normalmente. Hemos decidido empezar ese día en Buenos Aires porque la primera jornada lectiva tiene que ver con el reencuentro y los actos, no por eso es un día perdido porque se trata de una revinculación”.

“Por eso consideramos que era correcto para que el lunes 4 se pueda concretar el comienzo propiamente dicho. Queremos que haya clases todos los días y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, por eso cada jornada importa”, infirió en otro segmento de la nota radial.

No obstante, al cierre sostuvo: “La responsabilidad principal es del Estado para que no haga frío en invierno y calor en verano, que no haya ausentismo docente y que las familias también contribuyan para que los chicos vayan a las aulas. Así, se buscará que haya 190 días de actividad escolar”.