Le roban la camioneta a una fiscal y se la devuelven al rato: “Al principio no me había dado cuenta”

La Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 4 del Fuero de responsabilidad penal juvenil de Tres Arroyos, Marina Vizzolini, habló esta mañana con La Brújula 24 sobre un fin de semana marcado por una serie de episodios delictivos en la localidad.

En concreto, dos menores fueron apresados luego de una persecución policial a bordo de una Amarok robada. Luego se comprobó que los mismos ladrones protagonizaron situaciones similares horas antes. Robaban vehículos para “dar unas vueltas”.

Y exactamente eso le pasó a Vizzolini. “Eso sucedió el fin de semana pasado en la puerta de mi casa, aunque al principio no sabía que me la habían robado. A la mañana estaba, después cuando verifiqué me faltaba la llave. Pero es una llave que no es necesaria que esté colocada, porque arranca igual”.

“Al día siguiente la busqué y no estaba, entonces me di cuenta de que la habían usado. La camioneta apareció en el mismo lugar, pero me faltaban algunas cosas, más la llave. Justo no tenía el duplicado y desactivamos la batería. A la madrugada del día siguiente volvieron con la llave a querer robarla, no pudieron y trataron de romper un cableado”, recordó la profesional en contacto con el periodista Germán Sasso.

En esa misma línea, consideró que “le robaron con la misma modalidad dos autos a un vecino. Luego empezamos a mirar las filmaciones de la cámara de seguridad de mi casa y vimos que mi camioneta desaparece más o menos una hora y veinte”. “El sábado hubo tres episodios más, o sea que el fin de semana fue a mí, a mi vecina con sus dos autos y el sábado dos víctimas más a la mañana”.

“A la tarde una persecución a una Amarok, donde detuvieron a dos menores con varias llaves, entre ellas la mía. Hasta el momento en que sucedió, daba pensar que se trataba de una cosa de chicos, pero después de lo ocurrido el sábado a la noche eso cambió. Lo roban para andar, de hecho a uno creo que le vaciaron el tanque!, apuntó Vizzolini.

Y añadió: “Hicimos allanamientos en la casa de uno de los chicos y encontramos algunas cosas. El hecho del sábado se complicó con el tema de la huida, y hay un video donde se ve. La verdad que podía haber pasado una desgracia, porque anduvieron a contramano, un remisero tuvo lesiones”.

“Son chicos que tienen cuestiones familiares vinculadas al ámbito penal, ya los conozco. Tres Arroyos siempre fue un lugar en el que se vivió con mucha tranquilidad, pero no escapa a la realidad de Buenos Aires”, cerró.

El video de la persecución: