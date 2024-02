El guiño de Germán Pezzella a River pese a su renovación con Real Betis

Real Betis anunció el lunes la renovación del bahiense Germán Pezzella con el club sevillano hasta 2026 y la noticia sacudió a los hinchas de River que se ilusionaban con un regreso más temprano que tarde del zaguero campeón del mundo, pero lo cierto es que hubo un importante guiño en la firma: la baja de la cláusula de rescisión.

Pese a que Pezzella decidió extender su vínculo con Betis, club que defiende desde 2021 en su segundo ciclo y en el que ha jugado 169 partidos y ganó la Copa del Rey 2022, el defensor central de 32 años abrió una importante ventana para su posible retorno al Millonario: su cláusula pasó de ser de 50 millones de euros a 4 millones.

Esta decisión que tomó el ex Fiorentina de Italia, sumadas a sus palabras públicas en las que aseguró que desea volver a vestir la casaca riverplatense algún día, hacen más posible su regreso, ya que el monto pasa a ser accesible para River en caso de que se decidan a ir por él en los próximos mercados de pases.

Regresar a River, el deseo de Germán Pezzella

En un diálogo con La Nación hace una semana, Germán Pezzella declaró sobre un posible retorno al Millonario: “No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River. Pero River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’. No. Acá es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite. En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá, suceda”.