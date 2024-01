Roban una moto en 1 minuto y quedan filmados

Con total impunidad y en sólo un minuto fue sustraída una moto de un departamento interno del barrio Noroeste. El hecho se consumó pasadas las 5 de esta madrugada en Charlone 1044, según le contó a la redacción de La Brújula 24 un familiar directo del dueño del rodado.

En el registro fílmico se observa el modus operandi. Coordinadamente, en silencio -sólo gestos- y conocedores de cómo destrabar el manubrio. No parece casual el uso de gorras, posiblemente a sabiendas de la existencia de cámaras de seguridad, y ropas oscuras. Por la fisonomía y los rostros que vagamente se distinguen, son muy jóvenes.

“Mi yerno saca temprano la moto para ir a trabajar, pero nunca a la calle sino a un patio interno. Entraron por Charlone, recorrieron 40 metros hasta la moto, le destrabaron el volante y se la llevaron. Un suspiro y la moto que mi yerno necesita para ir a trabajar al puerto y no está más; los arruinó”, expresó Eduardo José Molinari.

“A veces voy a esa hora. Hoy no me encontré de casualidad con los delincuentes y ahí es donde yo digo ‘menos mal’, porque uno sabe cómo puede reaccionar por la impotencia de algo así. Es increíble cómo se animaron porque, desde la calle, la moto no la han podido ver”, agregó Molinari.

El rodado es marca Smash Tunning de 110cc. que su titular “tenía al día” porque es un requisito de los patrones que tiene en la obra donde está empleado, precisó Molinari.

La denuncia fue asentada en la comisaría Quinta del barrio Noroeste.