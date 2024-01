San Francisco sueña con el ascenso: “Sería la frutilla del postre”

Este sábado San Francisco disputará el partido de ida de los cuartos de final del torneo Regional Amateur ante Santa Rita de Las Piedritas, reeditando la final por el Clasificatorio de meses atrás.

El encuentro será este sábado en el Doctor Alejandro Pérez, cancha de Liniers, desde las 18.30 horas.

Una de las grandes figuras del celeste fue sin dudas el arquero Juan Ignacio Argañin quien contuvo cuatro penales en la serie ante Huracán.

“Los penales los viví con mucha tranquilidad porque ya habíamos tenido varias definiciones en el año y nos había ido bien. Y si bien no los tenía estudiado, en el momento que sabíamos quiénes pateaban de ellos, Walter Arias (el entrenador de arqueros) me fue diciendo más o menos dónde solían rematar por haberlos enfrentado o jugado con ellos y me deje llevar por esos datos”, analizó el arquero en LA BRÚJULA 24.

Sobre los cuartos de final que se vienen indicó que “estamos muy bien, con mucha confianza en el equipo, que en los momentos en que las cosas están complicadas sacan carácter para salir de las adversidades con fútbol y demostrando porque estamos en estás instancia”.

Por otro lado, sobre el balance del año del 2023, Argañín sostuvo que “te diría que fue casi perfecto, se lograron todos los objetivos que nos propusimos a principio de año y seguimos con chances en el regional”.

Por último dijo que “no sé si es el objetivo ascender pero sabemos que tenemos un gran equipo y hay material para pelear hasta las últimas fases” y agregó que “¿el ascenso? Sería el final de una gran película por todo lo que se logró en 2023, sería la frutilla del postre”.