El dolor de un jubilado al que asaltaron en la calle: “Me rompieron la vida”

Luis Rau tiene 90 años y mucho dolor. Y no es justamente es por alguna cuestión física.

Él todos los días va a visitar a su hija, para lo que camina varias cuadras, ayudado por un bastón. Hoy a la mañana fue abordado por un sujeto sin escrúpulos en Terrada al 1300, que le arrancó una cadena y lo dejó tirado en el piso, desbordado de angustia e indignación.

Con la marca en su cuello producto del fuerte tirón, el hombre habló con el móvil de LA BRÚJULA 24 y resaltó que “yo fui criado de otra forma, con respeto a los mayores, pero esta gente no merece perdón”.

“Todos los días hago este camino, hoy me rompieron la vida. Primero por el robo y después porque fue a traición. Esa gente no merece vivir en sociedad, ¿ahora quién me cura esa herida?”, se lamentó el jubilado. Y agregó que “no hay remedio, llega a lo más profundo de uno”.

En su relato, el damnificado contó que el malviviente que lo atacó es “un tipo mediano, bastante morrudo, de unos 35 años”. Y consideró que “indigna el robo y que haya sido a traición, que le hagan eso a un viejo”.

“Como hay poca gente, el tipo debe haber aprovechado eso también. Para mí es criminal aprovecharse de esa forma, uno es cristiano y todo, pero la acción que hizo me pasa, se quejó”.

Graciela es hija del damnificado y también dejó sus sensaciones tras lo ocurrido. “La policía ya se está moviendo, pero lo que quiero decir es que hay algo que hoy se está diciendo y estoy de acuerdo, el que las hace las tiene que pagar”.

“Mi papá siempre dice que si alguien necesita algo él se lo da, esta no es la forma. No se metan con gente grande que no se puede defender, ni con mujeres o niños, son puntos débiles a los que tenemos que defender. Si la persona que hizo esto, si tiene códigos, que lo devuelva y pida perdón”.