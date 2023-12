El mal momento de Juli Poggio en una clínica

Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal, en el aire de LA BRÚJULA 24.

Todo lo que tenés que daber del mundo del espectáculo está en el programa Hora Pico. Para conocer más sobre todos estos temas podés ingresar al sitio www.laubfal.com.

Ahora, te acercamos un resumen por los temas salientes abordados por la especialista:

Juli Poggio indignada con una clínica

No hay respeto por la privacidad en ningún lado y los famosos lo saben. En este caso lo vivió en carne propia Juli Poggio, cuando fue en este jueves a sacarse los puntos de la sutura después del accidente en el barco la semana pasada.

“No puedo creer que un hospital te estén grabando” nos dijo Juli indignada, “y si dije que no a una foto es porque me sentía mal” agregó dolida porque encima la persiguieron para sacarse selfies y hacerle videos.

Juli fue con su mamá a intentar sacarse los puntos, pero le explicaron que todavía no podían hacerlo porque faltaban unos días para que cierre la herida y en el ínterin aparecieron imágenes tirándole mala onda.

Por eso nos hacemos eco de este momento de la ex hermanita, preocupada por lo que se está diciendo sobre su actitud en el momento en que solo quería ser atendida en el nosocomio.

Juli se maquilló hace unos días para poder calmar a sus fans y explicarles que estaba bien, pero la realidad es que fue un golpazo y lo peor, que le afectó la cara.

“Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor, son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas”, relató Julieta.

El ex bailarín de Yanina Latorre condenado por acoso sexual

Allá por el 2017 Carlos Bernal participaba del “Bailando por un Sueño” una vez más, como compañero en la pista de Yanina Latorre.

La fama televisiva le sirvió para dar clases y entre sus alumnas lo fue de Giuliana Valenzuela, entonces de 16 años, de quien era profesor y la denunciante se llama Lorena Andrea Rodríguez, su madre y lo hizo en representación de su hija, el 3 de septiembre del 2019 . La presentación se hizo en la Fiscalía PCyF N° 7 dónde quedaron como evidencia todos los chats que le enviaba el bailarín a la menor. La Justicia peritó el teléfono de la adolescente.

“Mi hija practica gimnasia rítmica a nivel competitivo. A través de la productora Talentos y Tendencias TV se presenta en varias competiciones donde los jurados suelen ser personas públicas y prestigiosas de dicha disciplina. Es así que, a mediados del mes de mayo de este año, una competición se llevó a cabo en un teatro de Avenida Corrientes y uno de los jurados fue el bailarín Carlos Bernal” relató la madre.

“Al finalizar la competencia, este sujeto se acercó a mi hija para felicitarla por el rendimiento. Luego de ello, Guliana comenzó a seguirlo en su red social Instagram, y desde el 2 de junio hasta el 18 de agosto mantuvieron conversaciones por mensajes privados. El jueves pasado, a raíz de una crisis de llanto de mi hija, toma conocimiento que en reiteradas oportunidades Bernal se desubicó con mi hija, manifestándole frases como ´que me la chupes toda´, ´la otra noche soñé que te cog… esa cola hermosa. Te metía la cabeza bien gordita suavecita y después todo el tronco de la pi… bien duro“, relató la madre.

“Antes de enterarme la notaba distinta. Es decir, pensativa, introvertida, extraña. Cuando me cuenta lo que le sucedió me dice que no quiere ir al colegio y no practica su actividad habitual, que son cuatro horas de entrenamiento diario. El viernes pasado me avisan del colegio que Giuliana que estaba con una crisis de angustia siendo contenida por un profesor”-

UNA MADRE EN LUCHA Y UNA CONDENA

Lorena, madre de Giuliana, hoy cuñada de Reina Reech, al haberse casado con su hermano, Sander Maurin; comenzó a estudiar abogacía para poder ocuparse de la causa de su hija y finalmente logró que Bernal sea condenado el pasado 13 de diciembre a seis meses en suspenso y reglas por dos años.

Si bien la condena es menor, queda el antecedente y el alerta de una persona que nunca más debe estar cerca de un trabajo con menores.

Luciana Salazar fuerte contra Redrado: “Dejó de pagar a una menor por despecho”

Evidentemente Luciana Salazar tiene recursos legales como para ir contra Martin Redrado y reclamarle el pago acordado por la manutención de su hija Matilda.

Luciana llegó a Punta del Este, según dijo para asistir a un casamiento y habló con Farándula Show sobre el juicio al economista, que tendría que actualizar los dos años de deuda para con lo comprometido desde que decidieron el nacimiento de la menor que acaba de cumplir seis el pasado 15 de este mes de diciembre.

Más allá de lo que uno piense u opine, la realidad es que la Justicia avanza con esta causa que tiene que ver con documentos firmados, según Luciana y su abogada, Ana Rosenfeld, por Martín Redrado, acordando esa cuota para la niña con la que no cumple, según Salazar “por despecho con su madre”, refiriéndose a la relación que ambos mantuvieron durante años.

Luciana Salazar y Martín Redrado comenzaron su relación, siempre muy oculta, en el 2010, cuando ella participaba de la tercera edición de “Bailando por un Sueño”. Desde entonces y hasta el nacimiento de Matilda tuvieron muchísimas idas y vueltas, blanquearon y volvieron a separarse, y todo terminó con este juicio por el cual en octubre del 2022 un juzgado de familia decretó un embargo sobre una cuenta bancaria del ex titular del Banco Central Martín Redrado, por cuotas alimentarias adeudadas a Matilda, la hija de Luciana Salazar.

Según trascendió entonces, el economista ya debía 10 meses de alimentos convenidos, y por eso la Justicia decidió embargar una cuenta, a fin de cumplimentar ese pago. Hoy la causa continúa, pero según Luciana tras la feria judicial habría una definición.

Para conocer más sobre todos estos temas podés ingresar al sitio www.laubfal.com.