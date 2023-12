Panorama desolador: otras secuelas que dejó el dramático temporal

Plaza Rivadavia.

No hay peor consecuencia que haya podido dejar el temporal que afectó la ciudad que la pérdida de vidas humanas.

Una recorrida por algunos sectores de la ciudad permitió corroborar que la magnitud de los daños no deja lugar a dudas de la fuerza que tuvo el fenómeno meteorológico y que llevará varios días y hasta semanas volver a poner la ciudad en orden.

Otra vista de la Plaza Rivadavia.

Son innumerables la cantidad de árboles tumbados de raíz. Prácticamente no quedó calle donde esto no haya sucedido. Y en los paseos públicos la situación es aún más evidente. Más allá de lo evidenciado en el Parque de Mayo, La Brújula 24 pudo corroborar que en la plaza Brown prácticamente no quedó árbol en pie. En la Plaza Rivadavia son varios los ejemplares que no cedieron ante la fuerza de las ráfagas.

Una vista de la Plaza Brown tras el paso del temporal.

También son varios los carteles caídos -en su mayoría en el micro y macrocentro- y unos cuantos los autos que terminaron aplastados por añosos árboles.

Por nombrar sólo dos de ellos, es lo sucedido en Belgrano al 500 (foto) y en O’Higgins entre Chile y Ángel Brunel.

En el mismo sector, se produjo la caída de un cartel del club Olimpo y el derrumbe del techo del Club Estudiantes.

Plaza Brown.