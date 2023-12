La inspiradora lección que Messi le dio a su hijo Mateo y es viral

Extrovertido, divertido y ocurrente. Esas son algunas de las características que los fanáticos pudieron encontrar en Mateo, el segundo hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. A sus ocho años, disfruta de ser el centro de atención y ya sigue los pasos deportivos de su padre, dado que juega con los niños de su edad en Inter Miami Academy. Pero, curiosamente, en las últimas horas su nombre se volvió tendencia en X (antes Twitter). ¿El motivo? Una escena que protagonizó junto a sus padres antes de un entrenamiento y una inspiradora enseñanza de vida.

Esta semana, se estrenó la última parte del documental Messi llega a Estados Unidos (Apple TV+), el cual retrata, con imágenes y testimonios, cómo es la nueva vida del campeón del mundo no solo en lo profesional, sino también en lo personal. En uno de estos episodios, los fanáticos de Leo pudieron ingresar a la intimidad de la familia y ver cómo es la rutina y la dinámica puertas adentro. No obstante, hubo una escena particular protagonizada por Mateo y sus padres, que se volvió viral en las redes.

En el fragmento en cuestión se pudo ver la llegada de la familia al Florida Blue Training Center para que los niños, que también juegan en el club, arrancaran con sus entrenamientos. En un momento, Antonela le preguntó a su segundo hijo: “¿Qué vas a hacer Matu? ¿Vas a entrenar?”. A regañadientes, con la inocencia y sinceridad de la edad y sin ocultar su malestar, él le respondió: “Sí, si es obligatorio”. No obstante, allí intervino su padre, que le dijo algo que resonó con fuerza no solo en el niño, sino también en sus millones de fans: “No podés venir solo a jugar, tenés que entrenar para jugar”.

Una enseñanza clave, la importancia de la práctica, de formarse, de prepararse, de entrenar duro para llegar a los objetivos. Una lección que no solo aplica a lo que sucede en el campo de juego, sino también afuera.

