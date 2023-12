Segunda aparición este viernes: el Papa le rindió homenaje a la Virgen María

En una vuelta a la normalidad tras los problemas que sufrió por una inflamación a los bronquios, el Papa regresó en la tarde de este viernes a la plaza España para rendir homenaje a la Virgen María en la fiesta con feriado nacional del 8 de diciembre en Italia.

Tras sorpresivamente haber rendido por la mañana, muy temprano, cuando aún era de noche en Roma, una “devoción personal”, el pontífice acudió a venerar la imagen de la Inmaculada Concepción por la tarde ante una multitud que se reúne todos los años en este día en homenaje a la madre de Cristo.

“Virgen Inmaculada! Venimos a tí con el corazón dividido entre la esperanza y la angustia. Te necesitamos madre nuestra”, rezó el pontífice ante la columna erigida en uno de los puntos centrales de Roma en 1857.

Francisco apareció en buena forma. Caminó ayudado por un bastón vestido con un abrigo blanco y pidió la intercesión de la Virgen para las familias, los centros de estudio y trabajo, las instituciones públicas, los hospitales y las residencias, las cárceles y los sin techo. En el discurso Jorge Bergoglio aludió en especial la violencia que sacude el mundo y, en especial, a las mujeres. “Nuestro destino no es la muerte sino la vida, no es el odio, sino la fraternidad, no es el conflicto sino la armonía, no es la guerra sino la paz”.

Con información de Clarín