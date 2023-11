Intentaron robarle el WhatsApp con una oferta de empleo

Rocío Catalán es una joven bahiense que evitó caer en una estafa que lamentablemente está a la orden del día. Es un doble engaño ya que, como le sucedió a ella, a muchos les ocurre durante una búsqueda laboral.

“El día 21 de Septiembre envié mi Curriculum Vitae a una página de ‘EMPLEOS PEDIDOS’. Se contactaron conmigo ayer (lunes 20 de noviembre), haciéndose pasar por la empresa Carrefour para ‘OFRECERME’ una oportunidad laboral. Me tenía que presentar hoy, entre las 8 y 9hs, con ‘DOCUMENTO y FOTO CARNET’. El estafador me dijo ‘te entrevistamos por la mañana y, por la tarde, haríamos una prueba; en caso que te sirva y nos sirva, quedarías efectiva’”, indicó Catalán a la redacción de La Brújula 24.

“Me pidieron que tenga ‘ANOTADOR’ para escribir lo que me iban a dictar. Gracias a Dios tengo la costumbre de anotar en el mismo WhatsApp. Cuando lo abrí, automáticamente me apareció la advertencia ‘VERIFICACIÓN DE CÓDIGO’. Me asusté y corté porque sé que, en dos segundos, hacen lo que quieren. Me volvieron a llamar y no atendí”, agregó y, a modo de reflexión, manifestó: “Es lamentable que, en plena búsqueda de empleo, intenten estafar a la gente así”.

Las recomendaciones del experto de La Brújula 24

Fernando Moreno, locutor/webmaster de LA BRÚJULA 24 y un apasionado de las novedades del universo tecnológico, confió que “son cada vez más los casos” de estafas y hasta contó de un caso que le tocó vivir de cerca. “Gente de mi entorno recibió este finde un llamado de alguien que dijo ser representante de Mercado Libre para que validara un envío”, señaló.

“Cuando se nos pide un ‘código de validación’, no hay que enviar nada a nadie. Las compañías que buscan personal no usan esa metodología de contratación ni de ofrecimiento de trabajo. Eso no funciona así, al menos en la Argentina”, advirtió Moreno.

“Lo segundo es activar el segundo factor de autenticación. El mismo teléfono te pide un número de seis dígitos que tenés que recordar y cada tanto el teléfono te lo pide. Con eso, si llegás a caer en la trampa de enviar el código de seguridad, no podrán quedarse con tu número de WhatsApp porque el sistema le pedirá ese segundo número que, ahí más que nunca, no tenés que darle a nadie”, completó el experto.