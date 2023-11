Contingente de bahienses se quedó sin ir a ver a la Selección a último momento

En las últimas horas del miércoles y primeras del jueves, un contingente de bahienses que se disponía a viajar a la ciudad de Buenos Aires para ver el partido de la Selección Argentina por Eliminatorias, no pudo hacerlo.

A último momento, desde la empresa que les había vendido el paquete, les informaron que debían suspender el viaje porque no tenían habilitadas las entradas para el evento. La bronca, lógicamente, es tremenda.

Sonia López, que es familiar de uno de los damnificados, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por LA BRÚJULA 24, para manifestar su profunda indignación por lo ocurrido.

“Tengo una mezcla de tristeza e indignación muy fuerte, yo soy abuela de Ciro, hace unos 20 días le dimos una sorpresa por este viaje. Durante todo este tiempo lo fuimos alentando, él tachaba los días para el partido. Salían a las 3 de la mañana, pero a las 12 les comunicaron que no podían viajar porque no les liberaron las entradas”, referenció

Y agregó: “Ellos vendieron un paquete en el que estaban las entradas, no pueden hacer esto. Tenían que estar 2:30 en el teatro para salir, pero dos horas antes les avisaron que no. Vendieron tres colectivos completos que quedaron en esta situación. Mi nieto es una criatura, tiene 9 años, el dolor que me causa esto es por la decepción del nene”.

“Hoy me llamó para decirme que entendía por qué no viajaba y me partió el corazón. El pasaje y la entrada costaban 190 mil pesos, algo elevado porque supuestamente era una platea. No entiendo qué fue lo que ellos vendieron, vendieron un sueño”.

“Además, supe de otra agencia que le pasó algo similar y consiguieron darle por lo menos una popular a los clientes. A todos nos dijeron la misma tontería, que no les habilitaron las entradas y estuvieron intentando toda la noche. Quiero creer que la plata la van a devolver, aunque hoy me gana la amargura más allá de lo económico. Creo que se van a hacer responsables de lo económico, pero no hay explicación de la empresa que pueda bajar esa ansiedad y tristeza que tenemos”, apuntó.

Mabel, dueña de la agencia, también habló con este medio y dio su punto de vista. “Nosotros le pagamos a un mayorista que tiene entradas para eventos, las 160 para este partido. Y lo mismo hicimos para el evento anterior con Paraguay, que no tuvimos ningún problema. En este caso, desde el lunes había gente de la agencia en Buenos Aires para la compra”.

“Las entradas oficiales salieron hace dos días y duró nada más que 10 minutos. Pero comparándola por el operador es diferente, no se hace por la página que es imposible. Resulta que el día de ayer se iba demorando, en las entradas que nos entregaban nos daban más de 50 que eran truchas, por suerte esta gente vio que era de esa manera y frenaron”. “Nos vimos obligados a cancelar el viaje porque no queríamos llevar gente que al final no pudiera entrar a la cancha. Fue una tristeza grande, estaban los tres colectivos armados, y cuando pasó esto realmente no pudimos seguir adelante porque no sabíamos si íbamos a llegar y poder entrar”.

“Es la primera vez que nos pasa algo así, el mes pasado lo hicimos todo sin problemas. Para mí el tema acá es la AFA, el manoseo de las reventas es muy grande, no se puede comprar legalmente una sola entrada, es totalmente inviable”, consideró la empresaria.

Y enfatizó: “Los 185 mil pesos que cada uno pagó se van a devolver en su totalidad entre hoy y mañana, a toda la gente”.

De igual modo, Sonia respondió: “Lo que ella dice lo sabe todo el mundo, por eso uno recurre a una agencia, porque ellos ofrecieron un paquete. Es justamente para tener la seguridad de que eso se va a concretar, no me cierra mucho la explicación que da”.

Y Mabel cerró: “Los entiendo, es algo frustrante, nosotros sentimos lo mismo. Cuando quisimos hacer estos viajes era justamente por lo contrario. Nos sentimos defraudados, la AFA es una mafia. La devolución será total, más allá de que el sueño era poder ver a la Selección”.