Exclusivo: “Estoy muy bien de ánimo y no le debo nada a nadie”, afirmó Cantaro

Alejandro Cantaro conversó esta mañana a la salida del quinto piso del Palacio de Tribunales donde, tal como adelantó Bahía Indiscreta, ejerce de abogado particular de un sujeto acusado de robo en su primer juicio luego del fallo en el cual se juzgó su accionar por encubrir a una banda narco y en el cual resultó absuelto. Así, pasó por todos los puestos dentro de la Justicia: ya fue juez provincial, fiscal federal, imputado y ahora defensor, conociendo “todos los mostradores” de la Justicia.

“Hace unas semanas que me volví a matricular como abogado y unos colegas me pidieron que los reemplace en esta audiencia de debate oral. Estoy atendiendo otras causas. Me gusta mucho la profesión de abogado, creo que de todas las ocupaciones, creo que fue lo que más me ha gustado del ejercicio de esta profesión”, resaltó Cantaro, en LA BRÚJULA 24.

Luego, el exfiscal general reconoció que “estoy muy bien, mi ánimo quedó restañado, tener esta situación particular de una absolución, donde el Tribunal además dice que fui perseguido arbitraria y caprichosamente es como una suerte de resarcimiento”.

“A nadie le debo nada, ni siquiera me debo una explicación a sí mismo sobre lo ocurrido. Faltó honestidad en lo que se dijo, faltó decencia cuando pidieron protección para mi sobrino que temía por su vida como si pudiera atentar contra él. No me comuniqué nunca más con Gauna San Millán”, enfatizó en otro segmento de la entrevista radial.

Por último, apuntó contra Gabriel González Da Silva: “Fue una acusación insostenible desde el inicio y, como pudo, la fue tratando de armar y no pudo mantenerla. No sé por qué cambió la acusación, era insostenible cualquiera de las dos. No creo que eso me haya beneficiado, lo perjudicó el hecho de no poder sostener algo que era insostenible desde el inicio. Se tomaron siete años para acusarme y no pudieron hacerlo”.

Cabe recordar que Cantaro fue juzgado por el Tribunal Oral en lo Federal de Bahía Blanca, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Simón Bracco y Alejandro Silva, que lo juzgó por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.