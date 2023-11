San Francisco campeón: “Se coronó algo que soñamos hace tres años”

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

San Francisco escribió una de las páginas más importantes de su corta historia al obtener este sábado el campeonato y el ascenso en la Liga del Sur siendo el equipo más regular y con tan solo dos derrotas a lo largo del 2023.

El celeste venció en el Doctor Alejandro Pérez por 2 a 1 a Comercial y se quedó con toda la gloria en el torneo Promocional. Es el segundo título del año si se tiene en cuenta la obtención del torneo Clasificatorio para lograr el ascenso al Regional Amateur, cuarta categoría del fútbol argentino.

El gran artífice de este proyecto es Mario Martínez, presidente del club, quien tomó las riendas hace tres años y comenzó el crecimiento tanto deportivo como institucional.

“Se coronó algo que habíamos soñado y pensado hace tres años cuando arrancamos el proceso. El mensaje había sido muy claro y queríamos ir paso a paso, no saltar ningún obstáculo, pero gracias a Dios cumplimos los objetivos y con un proyecto a largo plazo. Este año pudimos coronar dentro de la cancha lo que se trabajó y no dejamos dudas, fuimos merecidos campeones”, destacó “Pelusa” en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Además continuó diciendo que “Fuimos el equipo más regular, solamente perdimos dos partidos y no dejamos dudas en cada cancha que jugamos. Creo que fuimos los merecidos ganadores”.

Pero también sabe que ahora hay que dar vuelta la página para enfocarse en el Regional. “Los festejos ya pasaron y ahora pusimos la cabeza en el torneo Regional que para el club es importante y estar compitiendo en la cuarta categoría del fútbol argentino era impensado. Pero a veces las cosas hay que encararlas y si no las jugas no sabes qué pasa. Pero en el Clasificatorio estuvimos a la altura y ahora estamos compitiendo, no es el objetivo principal, pero nunca se sabe si seguimos pasando de fases y podemos lograr otro ascenso”.

“Tenemos un plantel capacitado para jugar y los desafíos que tengamos por delante los vamos a encarar con la misma seriedad. Ahora nos queda entrar a la cancha, disfrutarlo y nuestra próxima meta será ver hasta dónde podemos llegar en el Regional Amateur”, sentenció Martínez.