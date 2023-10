TC: Werner ganó en Rafaela y sueña con el tricampeonato

Mariano Werner (Ford) se quedó con todo en la 3ª fecha de la Copa de Oro RUS del Turismo Carretera que se disputó en Rafaela. El piloto del Fadel Memo Corse Racing ganó la clasificación, serie y Final y sacó una amplia distancia en la cima de la tabla de posiciones en su camino hacia el tricampeonato. Santiago Mangoni (Chevrolet) y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el podio. Germán Todino (Rivera) quedó 17° y Sergio Alaux (Pigüé) fue 31°.

El entrerriano dio una muestra de contundencia a lo largo de todo el fin de semana y se perfiló como el gran candidato a quedarse con la 16ª edición de la Copa de Oro. Es que el bicampeón de la “máxima” se impuso en una extenuante Final, con una temperatura que alcanzó los 50ºC en la pista, sumó su 3º triunfo de la temporada y, fundamentalmente, volvió a sacar una buena ventaja en la tabla de la Copa.

Ahora Werner, que llegó a esta fecha con apenas 5,5 puntos de ventaja sobre Julián Santero (Ford), se fue del “Templo de la Velocidad “con una gran diferencia de 40 unidades sobre el mendocino, cuando quedan 117,5 unidades en juego (la última otorga un 50% más que una fecha normal).

Es que Mariano no solo le sacó jugo a una fecha inmejorable para él, sino que también se vio beneficiado por el retraso de Santero en la 6ª vuelta como consecuencia de la falla de las 2 bombas de combustible del Ford. El representante del LCA Racing cayó del 7º al 41º puesto, y si bien logró avanzar hasta el 26º final, perdió mucho terreno en la pelea directa con el puntero.

“Dejamos todo este fin de semana. Pero todavía queda mucho por delante, las carreras hay que correrlas. Nosotros perdimos muchos puntos en San Nicolás, son puntos que duelen y el TC no perdona. Ahora hay que dejar todo en las 2 que faltan para cumplir el objetivo”, dijo Mariano que sumó su 24º triunfo en el TC alcanzó a Oscar Aventin en el 13º puesto de la tabla histórica.

Werner, que cortó una racha de 5 victorias al hilo para Chevrolet en este circuito, arribó 2 segundos antes que Mangoni, quien tras largar 3º logró ocupar el 2º escalón del podio debido al abandono que sufrió su coequipier Diego Ciantini (Chevrolet) que se pegó contra el curvón Sur por la rotura de un neumático.

Werner le dio a Ford la 7ª victoria en 13 carreras disputadas en este torneo. El entrerriano aportó 3, Julián Santero 2, Juan Tomás Catalán Magni y Otto Fritzler, 1 cada uno. Dodge consiguió 3 (Todino 2 y Aguirre 1), Chevrolet suma 2 (Ciantini y Mangoni) y Toyota 1 (Rossi)

El balcarceño, que había ganado en la carrera anterior en este circuito, avanzó al 3º puesto de la Copa de Oro como el mejor representante de su marca aunque a 46 puntos del líder. “Fue muy brava la carrera. Me quemé mucho los talones, muy duras las últimas vueltas. Es un buen resultado el 2º puesto, pero bueno, quizás no sirve tanto en función de que tenía que descontarle a Mariano y él se sigue escapando”, reconoció.

Afuera de la lucha por el campeonato, Agustín Canapino comenzó a despedirse del Turismo Carretera (renovó su contrato con el Juncos Hollinger Racing para continuar en la IndyCar en 2024) con un nuevo podio en el TC. El Titán, que largó en la 7ª posición, fue escalando posiciones a base de buenas maniobras y rivales que se fueron cayendo delante de él.

Sobre el final, protagonizó un duelo aparte con Juan José Ebarlín (Chevrolet) con quien intercambió posiciones aunque sobre el final logró prevalecer para conseguir un nuevo podio en la “máxima” desde el 9 de octubre del 2022 en Comodoro Rivadavia.

“Mucho calor pero una gran carrera. Venía avanzando mucho, haciendo buenas maniobras y cuando llegué al 3º puesto se me rompió la ventanilla trasera. Una pena porque me frenó mucho porque me cambió la aerodinámica. Eso me privó intentar ganar. Ahora voy por la victoria en Toay”, prometió el Titán.

La 14ª fecha del campeonato –4ª de la Copa de Oro– se disputará el fin de semana del 11 y 12 de noviembre en el autódromo de Toay. Ese fin de semana se conocerá a los últimos clasificados a la Copa de Oro mediante los “3 de último minuto”

Final – TC – 13ª fecha – 25 vueltas- Rafaela

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Werner, M. F 44;35.800 2 Mangoni, S. Ch 2.052 3 Canapino, A. Ch 2.309 4 Ebarlín, J. J. Ch 3.387 5 Castellano, J. D 3.946 6 Aguirre, V. D 5.783 7 Bonelli, N. F 7.040 8 Agrelo, M. D 8.686 9 Mazzacane, G. Ch 9.134 10 Ledesma, C. Ch 9.876 11 Urcera, J. M. T 11.972 12 Trosset, N. F 15.020 13 Gini, E. Ty 17.372 14 Benvenuti, J. C. T 17.957 15 Trucco, J. M. D 18.285 16 Pernía, L. Ch 18.288 17 Todino, G. D 20.490 18 Candela, K. T 21.648 19 Álvarez, S. D 23.300 20 Della Motta, F. F 23.653 21 Spataro, E. F 24.070 22 Catalán Magni, J. T. F 24.578 23 Risatti, R. Ch 25.726 24 Fritzler, O. F 27.377 25 Lambiris, M. F 29.178 26 Santero, J. F 31.022 27 De Benedictis, J. B. F 31.065 28 Landa, M. T 31.286 29 Jakos, A. Ty 32.040 30 De Carlo, D. Ch 32.578 31 Alaux, S. Ch 33.516 32 Cotignola, N. T 36.375 33 Ruggiero, A. F 39.799 34 Londero, A. T 43.955 35 Krujoski, H. D 3 VTAS 36 Fontana, N. T 7 VTAS 37 Rossi, M. Ty 8 VTAS 38 Ardusso, F. Ch 9 VTAS 39 Vázquez, M. D 15 VTAS 40 Sotro, L. F 15 VTAS 41 Craparo, E. D 17 VTAS 42 Quijada, M. D 18 VTAS 43 Ciantini, D. Ch 21 VTAS 44 Serrano, M. Ch 22 VTAS 45 Ferrante, G. D 24 VTAS 46 Carinelli, A. D 24 VTAS

