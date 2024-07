TC: Trosset ganó la final en Posadas

Nicolás Trosset se llevó el Gran Premio Corven que se disputó este domingo por la 8ª fecha del Turismo Carretera en el autódromo de Posadas. A bordo de un Ford Mustang que desde este fin de semana es atendido por el MV Racing, alcanzó su 2º triunfo en la “máxima” después de casi 4 años. Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) y Manu Urcera (Ford Mustang) completaron el podio.

Luego de no poder encontrar el rumbo durante las primeras 7 fechas en el Uranga Racing, el piloto arrecifeño decidió pegar un golpe de timón sumándose a la escudería de su colega Martín Vázquez a partir de esta carrera. Y el estreno fue inmejorable ya que se quedó con los 2 entrenamientos, la clasificación, la serie más rápida y la carrera.

Nikki lideró con contundencia un fin de semana donde los coches de Nueva Generación (hubo 19 autos modernos entre los 41 participantes) impusieron una absoluta superioridad. Con 6 representantes en lo más alto de la tanda de clasificación, dominio que se extendió en las 3 series y en la competencia final con un terminante 1-2-3-4 que completó Mariano Werner con su Ford Mustang.

El piloto del Mustang azul se benefició en la largada al partir solo en la 1ª fila debido a que Julián Santero (Ford Mustang), que debía ubicarse en el 2º puesto, sufrió una falla cuando se encaminaba a la grilla y finalmente tuvo que hacerlo desde el sector de boxes. De ahí en más comenzó a construir una buena diferencia en los relojes, que llegó a ser más de de 6 segundos sobre Quijada a 5 vueltas del final.

Trosset sumó su 2º triunfo en el Turismo Carretera, el primero a bordo de un Ford Mustang. El anterior había sido el 12 de septiembre del 2020 a bordo de un Dodge en San Nicolás

Ventaja que se esfumó por el ingreso del auto de seguridad debido a la rotura del motor del Dodge de Otto Fritzler cuando marchaba en la 3ª posición. Pero ni siquiera esa interrupción le pudo poner freno a Trosset ya que en el relanzamiento volvió a marcar la diferencia sobre Quijada para volver a tutearse con la gloria en el Turismo Carretera.

Una vez que cruzó la línea de meta, desató su loco festejo, ya que detuvo el auto frente a una de las tribunas donde estaban las banderas de Ford, se bajó y comenzó a abrazarse y a saltar con cada uno de los hinchas que fueron partícipes de la alegría del arrecifeño, quien finalmente extendió sus brazos al cielo dedicándole este triunfo a su mamá.

“Impensado todo esto. Todos saben lo que trabajo abajo del auto para llegar a esto. Soy un apasionado de esto, un montón de veces tuve piedras en el camino que casi me hacen abandonar. Pero nunca bajo los brazos, es el mensaje que me dejó mi vieja que me cuida desde el cielo, y a quien le dedico todo esto”, dijo emocionado Trosset quien con este resultado escaló al 12º puesto y está dentro de la zona de clasificación a la Copa de Oro.

Marcos Quijada concretó su mejor resultado en sus 22 carreras disputadas en la “máxima”. El joven del Uranga Racing arribó 2º, sumó su 3º podio en la temporada y dejó en claro que está cada vez más cerca de obtener su 1º triunfo en la categoría más popular del país.

Por lo pronto, no solo se afianzó como el mejor representante entre los pilotos que corren con un Camaro desde el inicio del campeonato, sino que saltó al 7º puesto de la tabla de posiciones con muchas posibilidades de clasificar por 1ª vez el minitorneo cuando restan 2 fechas para el cierre de la Etapa Regular..

Por su parte, Manu Urcera completó el podio misionero luego de avanzar 2 posiciones desde su 5º puesto de largada. El piloto del Moriatis Competición se benefició con el trompo de Diego Ciantini (Chevrolet Camaro) y el abandono de Fritzler para sellar su 3º top 3 del año y volver a lo más alto del campeonato.

Ahora el rionegrino le lleva 8 puntos de ventaja a Santero quien luego del inconveniente inicial fue excluido por recibir ayuda externa. Mauricio Lambiris, que también estrenó un Mustang en esta fecha, llegó 8º y se mantiene 3º en la tabla. Detrás de ellos están Ciantini y Werner que completan el quinteto de autos NG que lideran en lo más alto del TC.

Final – TC – 8ª fecha – 25 vueltas- Posadas

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Trosset, N. F M 48;16.729 2 Quijada, M. Ch C 3.468 3 Urcera, J. M. F M 7.783 4 Werner, M. F M 9.617 5 Mangoni, S. Ch 10.573 6 Risatti, R. Ch C 10.947 7 Lambiris, M. F M 12.001 8 Ebarlín, J. J. Ch C 12.521 9 Aguirre, V. Ch 14.928 10 Mazzacane, G. Ch 19.748 11 Gini, E. Ty 19.749 12 Trucco, J. M. D C 20.269 13 Jakos, A. Ty NG 21.170 14 Martínez, T. T NG 21.417 15 Ciantini, D. Ch C 21.418 16 Benvenuti, J. C. Ch C 23.183 17 Iribarne, F. Ch C 24.941 18 De Benedictis, J. B. F M 25.187 19 De la Iglesia, L. D 25.894 20 Landa, M. T 26.874 21 Carinelli, A. D 32.203 22 Martínez, A. F 36.653 23 Agrelo, M. D 46.776 24 Craparo, E. D 1 VTA 25 Vázquez, M. D 1 VTA 26 Todino, G. F M 1 VTA 27 Candela, K. T NG 1 VTA 28 Ardusso, F. Ch 1 VTA 29 Castellano, J. D 1 VTA 30 Fontana, N. Ch 4 VTAS 31 Fritzler, O. D 7 VTAS 32 Ledesma, C. Ch C 15 VTAS 33 Álvarez, S. D 17 VTAS 34 Ferrante, G. Ty NG 20 VTAS 35 Abella, S. T 21 VTAS 36 Bonelli, N. Ch 22 VTAS 37 Spataro, E. F 22 VTAS 38 Catalán Magni, J. T. F 24 VTAS Promedio: 135,774 km/h. Récord de vuelta: Trosset, en la 8ª vuelta, en 1m40s121 a 157,130 km/h. No largaron: Chapur y De Carlo. Apercibidos: Spataro por toque a Bonelli y Ardusso por toque a Vázquez. Recargo: Gini por maniobra peligrosa a Mazzacane. Ciantini por toque a Martínez. Excluido Santero por recibir ayuda externa.

La 9ª fecha del Turismo Carretera se disputará entre el 27 y 28 de julio en el autódromo de San Juan. Se disputará el clásico “Desafío de las Estrellas”, donde la grilla de la Final se definirá mediante un sorteo.

Pos. Piloto Mca. Pts. 1 Urcera, J. M. FM 234 2 Santero, J. FM 226 3 Lambiris, M. F M 225,5 4 Ciantini, D. Ch C 217 5 Werner, M. F M 211,5 6 Gini, E. Ty 206 7 Quijada, M. Ch C 199,5 8 Aguirre, V. Ch 186 9 Landa, M. T 183,5 10 De Benedictis , J. B. F M 182,5 11 Todino, G. F M 173 12 Trosset, N. F M 170,5 13 Castellano, J. D 170 14 Mangoni, S. Ch 158,5 15 Benvenuti, J. C. Ch C 152 16 Risatti, R. Ch C 150 17 De La Iglesia, L. D 149,5 18 Martínez, T. T NG 146,5 19 Ebarlín, J. J. Ch C 144 20 Craparo, E. D 142 21 Ardusso, F. Ch 140,5 22 Chapur, F. D 135 23 Martínez, A. F 132 24 Fritzler, O. D 125,5 25 Álvarez, S. D 124 26 Trucco, J. M. D C 120,5 27 Mazzacane, G. Ch 118 28 Agrelo, M. D 116,5 29 Catalán Magni, J.T. F 109,5 30 Ledesma, C. Ch C 98,5

Fuente: LB24 / Solo TC.