TC: Trosset fue la referencia en Posadas

Nicolás Trosset dio la sorpresa en la 8ª clasificación que el Turismo Carretera disputó hoy en el autódromo de Posadas en el marco del Gran Premio Corven. A bordo del Ford Mustang, y en su debut dentro del MV Racing, el arrecifeño alcanzó su 1ª pole position en 112 presentaciones. Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) y Julián Santero, en el estreno de su Ford Mustang, encabezaron una contundente actuación de los Autos de Nueva Generación con 6 autos entre los mejores.

“No imaginé lograr mi 1ª pole position en el TC en medio de un cambio de equipo. Se hizo un esfuerzo muy grande, pensé que no llegábamos a estar carrera. Y la verdad es que me sorprendió a mí también. La realidad es por todo lo que se dio, no lo puedo creer”, dijo el arrecifeño que hasta la carrera pasada había formado parte del Uranga Racing, equipo del que se alejó por falta de resultados.

Trosset, integrante del último grupo de clasificación, le arrebató el “1” a Julián Santero, que este fin de semana está estrenando el Ford Mustang que armó a contrarreloj el LCA Racing. El mendocino también fue superado en los relojes por Quijada, que continúa mostrándose como el mejor representante entre los Chevrolet Camaro.

“Ser regular adelante en el TC es muy jodido, y nosotros lo venimos logrando. Es mérito de todo un conjunto que trabaja muchísimo. El auto sigue mostrando un buen potencial, ahora hay que pensar en mañana y ganar si se puede”, dijo el piloto de Escobar que busca afianzarse en la zona de clasificación a la Copa de Oro cuando restan 3 carreras para el cierre de la Etapa Regular.

Los autos de Nueva Generación (un total de 19 entre los 41 que formaron parte de la clasificación) protagonizaron la mejor tanda global desde que debutaron en esta temporada. Es que a la actuación de Trosset, Quijada y Santero se sumaron Diego Ciantini (Chevrolet Camaro), José Manuel Urcera (Ford Mustang) y Diego Ebarlín (Chevrolet Camaro).

Los tres completaron el sexteto de punta, con la particularidad de que tanto Ciantini como Ebarlín también están estrenando sus modernos autos en esta fecha misionera. Mariano Werner (9º) completó con su Ford Mustang la gran performance de los NG con 7 entre en el top 10. El mejor entre los coches históricos fue Juan Tomás Catalán Magni que finalizó 7º con su Ford Falcon. Valentín Aguirre quedó 8º con la Chevy del Canning Motorsport mientras que Jonatan Castellano finalizó 10º con su Dodge GTX.

Clasificación TC – Posadas– 8ª fecha

Pos. Piloto Mca. Tpo./Dif. 1 Trosset, N. F M 01;33.755 2 Quijada, M. Ch C 0.048 3 Santero, J. F M 0.141 4 Ciantini, D. Ch C 0.149 5 Urcera, J. M. F M 0.189 6 Ebarlín, J. J. Ch C 0.216 7 Catalán Magni, J. T. F 0.277 8 Aguirre, V. Ch 0.322 9 Werner, M. F M 0.356 10 Castellano, J. D 0.388 11 Ardusso, F. Ch 0.419 12 Mangoni, S. Ch 0.431 13 Lambiris, M. F M 0.456 14 De Benedictis , J. B. F M 0.479 15 Landa, M. T 0.488 16 Bonelli, N. Ch 0.519 17 Fritzler, O. D 0.727 18 Risatti, R. Ch C 0.742 19 Ledesma, C. Ch C 0.759 20 Trucco, J. M. D C 0.772 21 Spataro, E. F 0.784 22 Candela, K. T NG 0.832 23 Mazzacane, G. Ch 0.916 24 Martínez, T. T NG 0.957 25 Craparo, E. D 0.961 26 Agrelo, M. D 0.966 27 Martínez, A. F 0.986 28 Gini, E. Ty 1.026 29 Benvenuti, J. Ch C 1.037 30 Ferrante, G. Ty NG 1.045 31 Todino, G. F M 1.144 32 De La Iglesia, L. D 1.216 33 Fontana, N. Ch 1.237 34 Álvarez, S. D 1.237 35 Vázquez, M. D 1.258 36 Jakos, A. TY NG 1.410 37 Carinelli, A. D 1.774 38 De Carlo, D. Ch 1.926 39 Chapur, F. D 2.224 40 Abella, S. T 2.639 41 Iribarne, F. Ch C 17.401 Promedio: 167,799 km/h. Recargos por Técnica: Chapur y Jakos 6/10 por cambio de motor.

