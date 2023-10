Un sacerdote explicó cómo es el aval de la iglesia a la mujer que cura en Rosario

Leda Bergonzi, una mujer de 44 años que hace sanaciones en Rosario, se ha convertido en un fenómeno religioso de masas en esa ciudad y cuenta con el aval de la Iglesia Católica, que quedó plasmado en un comunicado de la Arquidiócesis de Rosario. Sobre ese tema conversó el sacerdote Javier Dibenedeto en el programa Nunca es Tarde.

“Evaluar estos casos es complejo. En el comunicado hay una frase del Evangelio que dice: ‘Por sus frutos los conocerán’ y aclaran que las personas se ven beneficiadas, no hay enriquecimiento de grupos o personas en particular”, señaló sobre la actividad que convoca a miles cada martes a la Catedral de Rosario.

El sacerdote detalló que “las curaciones de salud no se recluyen a lo físico, sino que es para abrir a la fe. No solo de quienes lo viven en primera persona sino de quienes los rodean. El Nuevo Testamento da sobrados casos de eso, en numerosas curaciones que vemos en los evangelios hay una anotación importante que indica: ‘Tu fe te ha salvado'”.

En ese sentido, Dibenedeto subrayó que “esto nos distancia de la magia, que es el fenómeno que respetamos, pero en la magia no intervenís vos, hagas lo que hagas el conejo blanco sale de la galera, pero cuando Jesús dice “tu fe te ha salvado”, quiere decir que hay algo que la persona pone, no habría tantas curaciones si las personas no vinieran con esa disposición de la fe”.

En el comunicado de la Arquidiócesis de Rosario se señala que Bergonzi y su comunidad, “Soplo de Dios Viviente”, opera dentro de la Iglesia Católica y se caracteriza por ser un grupo carismático centrado en la oración y la evangelización, y ha estado activa durante aproximadamente ocho años, siempre bajo la guía de un sacerdote del clero diocesano de Rosario.

El texto explica que la comunidad Soplo de Dios viviente ha experimentado algunos de los carismas mencionados en la Primera carta a los Corintios, capítulos 12 al 14 de la Biblia, “los cuales son dones del Espíritu Santo otorgados para la edificación de la Iglesia y el servicio al bien común”.

“La Iglesia de Rosario, viendo los frutos buenos que produce en mucha gente, acompaña este fenómeno para ir discerniendo la profundidad y solidez del mismo”, selañaron.

El Papa Francisco se menciona en el comunicado, resaltando la importancia de que los carismas se integren en el cuerpo eclesial y se utilicen para el bien de todos.

El texto completo del comunicado fue publicado en la página de Facebook de la Arquidiócesis de Rosario.