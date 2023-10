La defensa de Marisa Volpi: “Yo duermo tranquila, somos gente de trabajo”

“Nosotros somos gente de trabajo”. Con esa frase, la contadora Marisa Volpi aseguró en La Brújula 24 que no tiene nada que ver con la megacausa de fuga de dólares a través de importaciones falsas.

Cabe recordar que durante la mañana del jueves, AFIP llevó a cabo procedimientos en varias ciudades del país, en contexto de una denuncia por la fuga de 400 millones de la moneda norteamericana, utilizando para ello declaraciones del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones.

Y uno de los domicilios analizados fue justamente el de Volpi, en el barrio Villa Rosas.

“No fue un allanamiento, vinieron a recabar información y les fue entregada, yo les conté cómo fue todo. Me pidieron la documentación con respecto a la operatoria que había sido de Aduana. No solo se las dí, sino que hace un tiempo hice una declaración espontánea, se había hecho una aclaración hace un año más o menos”, consideró.

Y agregó: “Vinieron a recabar información y llevar la documentación necesaria. Yo incluso les di el contrato que hice con dicha empresa, pero no recuerdo el nombre”.

“Nosotros somos una importadora habilitada desde 2019, no necesitamos caución bancaria ni garantía, también podemos exportar carne. Es una operación común”, aseveró.

Con respecto a la causa en cuestión, por la que terminó siendo requerida por las autoridades, Volpi comentó que “en época de pandemia, intentábamos exportar pescado, pero se puso muy difícil y luego, como todo, hay gente que te propone importar y nosotros dijimos que sí”. “El argumento era que querían importar maquinaria y no tenían autorización, por lo que iban a usar una importadora”.

“Nos hicieron un contrato firmado por escribano, creo que eran palas cargadoras. Y la operatoria fue sencilla, se pidió la autorización como corresponde, se hizo a través del banco Credicoop. Si todo eso se hace yo duermo tranquila, por supuesto. Una parte del dinero se depositó en el banco de Villa Rosas y las otras operaciones con financieras de Buenos Aires”, remarcó.

Más frases de Marisa Volpi en el aire del programa “Bahía Hoy”, por La Brújula 24:

“No sé si el dólar estaba 200 pesos, por eso no me acuerdo los montos. La operatoria se realizó normal, pero pasado unos días empecé a preguntar por el embarque, yo no conozco a la trader. Hice el reclamo todos los días, ahí fue es la parte donde empecé a sospechar porque quería volver a comunicarme con la empresa y no me contestaba”.

“Por eso yo misma me acerqué a AFIP a alertar toda la situación, porque yo no puedo prever si la otra persona va a cumplir el contrato o no, yo no sé quién es el vendedor”.

“Hice un trato con una empresa que me contrató para importar, yo no conocía a quien me compraba. Era la primera vez que importamos nosotros. La verdad fue una cosa desagradable, nosotros somos gente de trabajo, una pequeña empresa que tratamos de remarla. Es más, no vinieron nunca a Bahía Blanca, fue una reunión en Buenos Aires. Es muy común que vayamos, como cuando se hacen ventas de pescado”.

Denuncia anterior por presunta estafa millonaria

“Me gustaría aclarar que yo me enteré por ustedes (La Brújula 24), no tengo ninguna notificación, no existen los 40 millones. Hay mucha maldad, pero no les echo la culpa a todos. Creo que hay causas y consecuencias”.

“Hubo una cadena de cheques de una persona que vino de Buenos Aires para hacer negocios acá y me dio cheques que no se cobraron, entonces se generó una cadena de no pago y había cheques míos por 6 millones. En su momento no los pude pagar, pero eso no quiere decir nada, porque yo se los pagué a las persona con la que le tengo el mutuo”.

“A veces son situaciones que hay que pasar. El abogado Görch habló en su momento de estafa, pero creo que un debería tener un poquito de recaudo cuando habla, hay un abismo antes. Me gustaría saber en qué momento lo traté mal, porque nunca lo atendí, nunca hablé con él. Yo no amenazo a nadie, soy una persona que conoce a todo el mundo, que quiere hablar con todo el mundo. Capaz que él quiere cobrar su cheque y por eso hace eso. Debería probar cómo llegaron los cheques a él”.