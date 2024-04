Caputo descartó una nueva devaluación: “No esperen el cimbronazo”

El ministro de Economía Luis Caputo afirmó que la apreciación del tipo de cambio “vino para quedarse” y que no hay que esperar “un cimbronazo” en materia del valor del dólar. Además, reiteró que no avanzará de inmediato en un levantamiento del cepo cambiario, que la inflación núcleo “sorprenderá a más de uno” en el indicador de abril y que no habrá desembolsos nuevos del Fondo Monetario en el corto plazo.

“Si se hacen los deberes, el tipo de cambio real se aprecia. Vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado, tenemos equilibrio fiscal y superávit comercial. Si mantenemos eso, esa apreciación vino para quedarse”, señaló Caputo en un evento organizado por la Fundación Mediterránea.

Con respecto a la posibilidad de que la Argentina regrese a los mercados internacionales, señaló: “Lo hemos analizado, pero no volveríamos a los mercados a estas tasas. Este proceso se va a continuar. Las cosas no están pasando por casualidad sino por lo que estamos haciendo”. “Es más prudente seguir mostrando nuestro compromiso con nuestras anclas y que el mercado juzgue cuál es el riesgo país”, continuó.

Consultado sobre cuáles son las perspectivas de eliminar los controles cambiario, Caputo dijo que “hay riesgos y no estamos para correrlos, sino para pisar sobre seguro”. “¿Podría sacar el cepo hoy? Puede ser, pero no vamos a correr ese riesgo porque no hay una certeza o una cuasicerteza de que no sea sin ningún sofocón”, dijo el ministro.

“Recién estamos hablando con el Fondo de un nuevo programa. Ganamos mucha credibilidad y diría que es una desventaja porque típicamente uno discute (con el FMI) cuando la economía se derrumba. Este es el primer caso en que vamos a un nuevo programa con todo recuperándose”, continuó.

Fuente: Infobae