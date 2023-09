Le robaron la bici y pidieron rescate: Tiziano recibió un llamado solidario

Tiziano, el estudiante de Medicina al que le pedían dinero para reintegrarle la bicicleta -recién adquirida- que le robaron, se contactó este viernes con la redacción de La Brújula 24 para expresar un agradecimiento doble: a este medio por la nota donde se dio cuenta de lo ocurrido, y a la persona que en las últimas horas le donó una bicicleta.

Mientras compraba comida, el joven había dejado atado su rodado entre las 21:45 y 22 del lunes en Brown al 100. Cuando terminó de hacer la compra, la bicicleta no estaba. “Dejaron el candado cortado en el piso. Estuve dos meses trabajando como repositor para comprármela”, dijo en “Nunca es Tarde” al relatar la situación. La sorpresa e indignación de Tiziano fue completa cuando recibió un pedido de rescate para recuperar el bien.

En la comunicación de este viernes, el joven confirmó que recibió una bicicleta en calidad de donación para reacondicionar. “Hace falta hacerle algunos arreglos pero me viene re bien para ir a estudiar y a trabajar”, expresó. En cuanto a ese vecino solidario, Tiziano señaló que “se enteró de lo que me pasó por la nota que salió en La Brújula 24 y, como él ya no usaba la bici, decidió contactarse para ofrecerla. Obviamente le dije que sí”.