El lamentable robo que sufrieron los padres del pequeño Mateo

Micaela Espinoza es la mamá del pequeño Mateo Córdoba, el bebé bahiense al que a poco de nacer le diagnosticaron Síndrome de Shone, una enfermedad poco frecuente que le afectó el corazón, y debió someterse desde entonces a varias operaciones.

Esta mañana, angustiada, le contó al equipo de LA BRÚJULA 24 que el pasado fin de semana le robaron la moto, que tanto ella como su pareja utilizaban para trabajar a diario. Y pide por favor que si alguien la encuentra o tiene algún dato, le avise.

“El sábado por la noche nos robaron la moto en Villa Muñíz, mi marido estaba en un encuentro de hombres en la iglesia y cuando salió no estaba más. Con eso repartimos empanadas, tortas fritas, él hace cadetería, siempre estamos en movimiento. Hace ya dos días que estamos sin comer ni dormir, no me puedo volver a comprar”, dijo.

Y agregó: “Estaban los papeles debajo de la baulera, se aprovechan de la situación. Nosotros sabemos que fue un menor, pero la policía está en nada, esperaremos que actúe como tiene que ser”.

“La moto es nueva, el único detalle es que le falta un espejo. Es una Honda Wave roja, patente A157QXH. Si alguien tiene alguna información concreta que por favor nos avise. Me enteré que otro chico de Pedidos Ya le robaron también la moto y tuvo que pagar, es muy triste llegar a eso”, consideró con indignación Micaela.