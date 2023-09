Lo dijo el padre de un tripulante del San Juan: “Al submarino lo hundieron”

Emilio, padre de Diego Wagner, uno de los 44 submarinistas del ARA San Juan, habló con La Brújula 24 sobre cuestiones vinculadas con el hundimiento del sumergible y la marcha de la causa penal que tramita en un Juzgado Federal de Chubut. “Los papás de los 44, aún hoy seguimos esperando a nuestros hijos”, dijo Wagner.

El hombre no sólo coincidió en que la causa se encuentra paralizada, tal como lo sostuvo Jésica Gopar, viuda de otro de los marinos sino que, además, no vaciló en afirmar que el caso del sumergible no fue un accidente. “Lo hundieron”, aseguró.

“Viajamos este año a Caleta Olivia para hablar con la jueza Yáñez porque no somos querellantes en la causa. Queríamos saber por qué la causa se encuentra estancada y no se hace el peritaje que pedimos. La jueza dijo que hay varios países dispuestos a realizar el estudio. El tema es que hay trabas y cosas raras que no comprendemos”, expresó.

“Mi hijo estuvo en el armado del ARA San Juan y era jefe de Electricidad y Propulsión. Diego hizo las carreras de submarinista y de buzo táctico, además de cursos. Estudió alemán y ya sabía inglés porque traducía manuales. Él diseñó reformas al submarino que la Armada aprobó y se realizaron en Tandanor”, agregó.

Emilio contó en “Nunca es tarde” que con su hijo tuvo una charla reveladora, casi premonitoria de lo que sucedió. “Ninguno de los tripulantes hubiera salido a navegar si el submarino estaba en malas condiciones. Hablo con personal de la misma fuerza y me aseguran que la tripulación era la mejor. Por esa razón, por el ocultamiento y las trabas para que la causa avance, me dan la razón cada vez más que el submarino fue hundido y no se trató de un accidente”, indicó.

Recordó que el San Juan protagonizó un incidente previo en el viaje de junio/julio con un buque chino. “Para poder fotografiar y sacar las coordenadas del pesquero se tuvieron que poner a 50 metros, los chinos se dieron cuenta y quisieron embestir al submarino”, manifestó.

En la conversación con su hijo, el padre recabó información de una importancia superlativa. “Me largué a llorar, lo abracé y le dije que me dijera qué le pasaba. Y ahí me advirtió que en el viaje anterior habían estado en Malvinas, a 200 metros de la costa, y que habían sido seguidos por un submarino nuclear inglés, pudiendo escapar”, indicó.

Wagner hizo responsables del estancamiento de la causa penal “a los dos gobiernos por igual” (el actual y su predecesor), pero cargó contra la gestión macrista por haber hecho “espionaje” a los familiares.