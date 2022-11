ARA San Juan: el dolor de los familiares a cinco años de la tragedia

María Rosa Belcastro, madre de Fernando Villarreal, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA ‘San Juan’, habló este mediodía con La Brújula 24 a cinco años de la desaparición del sumergible mientras regresaba a su apostadero de la Base Mar del Plata. La mujer, que tiene domicilio en Punta Alta, viajó hasta esa ciudad para participar de los actos conmemorativos que se realizan para recordar a “los 44” y renovar el reclamo por el total esclarecimiento del hecho.

“Para nosotros, el estar acá es una necesidad de no olvidar lo que pasó. En estos minutos uno repasa todo lo sucedido ese día y las jornadas sucesivas. Los padres no nos olvidamos y queremos seguir reclamando verdad y justicia. Recién tuvimos un acto en el memorial que está frente a la Base, lo encabezó un ex capitán del submarino y si vieras la cantidad de gente que pasaba, cómo tocaba bocina y saludaba…para nosotros eso significa que están junto a nosotros”, expresó en diálogo con el programa “Vive cada día”.

“Yo vine con la esperanza de que en el acto que es esta tarde en la Base, con la presencia del Ministro (de Defensa, Jorge Taiana) y demás autoridades. Vengo con esa expectativa de que algo nos digan, porque la causa está parada. No se avanzó nada, está en los cajones, escondida”, agregó.

“Una no quiere que sea así pero se politizó todo. Yo me abstengo de opinar porque, para mí, los responsables son los jerárquicos de a Armada y el exministro de Defensa Oscar Aguad. No supieron cuidar a los 44. El operativo ZAR se hizo cuatro o cinco días después cuando se sabía que el submarino ya estaba roto y no podían hacer nada. Eso fue toda una parodia para que los familiares no nos volviéramos locos; y, después, todas las mentiras que nos dijeron…el submarino salió roto de Usuahia. Por eso digo que López Macedo es uno de los responsables porque sabía que estaba roto. En julio pasó un incidente del que pudieron salir. Srrur y Macedo son responsables”, afirmó Belcastro.

“Tenemos momentos buenos, momentos malos. Hago terapia y todo pero es muy difícil. Hay días que no tenés ganas de levantarte o de ir a trabajar y seguís; seguís por tus nietos y por tu hija. Después me pongo bien y así pasamos los días”, confió la mujer para asegurar, con dolor que “la causa, desde el 2018, cuando la jueza nos mostró las imágenes, no avanza”.

Ayer, desde la redacción de este medio se tomó contacto con Marta Vallejos, hermana de Celso Vallejos, otro de los tripulantes del navío. “Siento desolación, bronca. Lamentablemente estamos en un país donde hay mucha corrupción, donde no existe la justicia, donde los políticos están para las fotos y con pocas ganas para aclarar lo sucedido”, expresó Vallejos.